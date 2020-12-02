Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Daha sağlıklı bir yaza gideceğiz
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, “Ocak ayından itibaren toplumun aşılanmasıyla ciddi bir bölümünün bağışıklık kazanacağını öngörüyoruz. İnşallah bahar aylarıyla beraber daha sağlıklı bir yaza gideceğiz” dedi.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, vaka sayılarının yükselmesi ve yeni kısıtlamaların hayata geçirilmesiyle koronavirüsten kurtulmak için tek çare olarak bakılan aşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
SAĞLIKLI BİR YAZA GİDİYORUZ GİBİ DURUYOR
Ocak ayından itibaren aşıların yapılmaya başlanmasının mümkün gözüktüğünü söyleyen Gündüz, “Bu, Türkiye’de geliştirilen aşı da olabilir. Alternatif aşılardan birisi de olabilir. Ocak ayından itibaren toplumun aşılanmasıyla birlikte gerçekten birkaç ay içerisinde toplumun ciddi bir bölümünün bağışıklık kazanacağını öngörüyoruz. İnşallah bahar aylarıyla beraber daha sağlıklı bir yaza gidiyoruz gibi duruyor. Tamamen toplumun bağışıklık kazanmasıyla ilgili bir durum bu” ifadelerini kullandı.
Mersin’in Tarsus ilçesindeki koronavirüs nedeniyle aynı aileden 4 kişinin öldüğü olaya da değinen Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, “Bu olağan dışı bir örnek. Hastaları hastalık sürecinde incelemek gerekiyor. Bu hastalarda doğuştan olan bağışıklık sistemiyle ilgili zayıflık olabilir. O nedenle hastaları incelemeden sürecini bilmeden yorum yapmak zor ama muhtemel ihtimallerden bir tanesi bu” diye konuştu.
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