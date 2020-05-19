Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü kontrollü hayatın 5 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, normalleşme sürecinin '5 altın kuralını' kişisel Twitter hesabında anlattı.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin olumlu sonuçlar vermesinin ardından, tedbirler gevşetilmeye başlandı. Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kontrollü sosyal hayat ile ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
Bugüne kadar salgının kontrol altında tutulduğunu belirten Özlü, "Dişimizi sıkıp, tedbiri elden bırakmayalım ve tümüyle bu atağı sonlandıralım. Kontrollü sosyal yaşamı başarabilirsek, salgını tekrar başlatmadan her şey normale dönmeye başlayacak" dedi.
Kontrollü sosyal hayatın 5 kuralını vatandaşlarla paylaşan Özlü, şu ifadeleri kullandı:
1 - Zorunlu değilse evden çıkma.
2 - Dışarıya çıktığında kapalı, havasız, kalabalık ortamlardan uzak dur. tenhada, açık havada kal.
3 - Her koşulda diğer insanlarla sosyal mesafeni koru.
4 - Toplumda maskeni usulüne uygun şekilde tak.
5 - El hijyenine dikkat et.
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