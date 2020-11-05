Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz'dan korkutan uyarı: Her gün binden fazla Covid şüpheli hasta geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, Türkiye’de son dönemde koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasının ardından önemli uyarılarda bulundu. Yavuz, ''İstanbul'da Covid hastanelerine her gün binden fazla Ccvid şüpheli hasta geliyor, önemli bir kısmı pozitif çıkıyor'' dedi.
Türkiye’de son dönemde koronavirüs vakalarının artmasının ardından Avrupa ülkelerinde kısıtlama yasakları tekrar getirilirken Sağlık Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı’ndan benzeri bir karar çıkmaması soru işaretlerine neden olmuştu.
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla yurttaşları uyaran Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, ''İstanbul'da Covid hastanelerine her gün binden fazla Ccvid şüpheli hasta geliyor, önemli bir kısmı pozitif çıkıyor'' ifadelerini kullandı.
Yavuz’un açıklamaları şu şekilde:
''İstanbul'da COVID hastanelerine her gün binden fazla COVID şüpheli hasta geliyor,önemli bir kısmı pozitif çıkıyor. Zorunlu olmayanlar evde kalsın, kapalı-kalabalık ortamlara girmesin, misafir kabul etmesin, misafirliğe gitmesin, en fazla 1-2 insanla,açık havada,mesafeli görüşsün.Zorunlu olanlar diğer insanlarla bir arada olduğu sürece ağzını ve burnunu kapatan bir maske taksın ve maskesini asla çıkarmasın, mümkün olan en az kalabalık ve en az kapalı ortamda dursun, tercihen tek başına ve açık havada yemek yesin, bulunduğu ortamda camı açık tutsun."
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