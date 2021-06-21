Bilim Kurulu üyesi Yavuz'dan 'yeni pik' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni pikler olabileceğini belirterek kalabalıklardan uzak durulması konusunda uyardı.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 15:03
Bilim Kurulu üyesi Yavuz'dan 'yeni pik' uyarısı
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"ETKİLİ AŞILARLA YETERLİ AŞILAMA OLMADAN BİTMEYECEK"

"Ülkemizde aşılama, sağlık çalışanlarının dünyanın hiç bir yerinde görülemeyecek fedakarlığıyla çok iyi gidiyor. Ama salgın bitmedi, etkili aşılarla yeterli aşılama olmadan bitmeyecek, binlerce ölümle sonuçlanan yeni pikler olabilir. Eylül'e kadar, kalabalıklardan uzak durmalıyız"

"Kalabalık düğün, nişan, taziye, toplantı, piknik, yemek, eğlence vs vs dışarıda bile olsa çok riskli. Hele ki ülkemizde de büyük ihtimalle yayılmakta olan delta varyantının bulaşıcılığını düşününce çok daha tehlikeli. Kalabalık ortamda bulunmak zorundaysanız maskenizi çıkarmayın"


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