Bilim Kurulu üyesi Yavuz'dan 'yeni pik' uyarısı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni pikler olabileceğini belirterek kalabalıklardan uzak durulması konusunda uyardı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"ETKİLİ AŞILARLA YETERLİ AŞILAMA OLMADAN BİTMEYECEK"
"Ülkemizde aşılama, sağlık çalışanlarının dünyanın hiç bir yerinde görülemeyecek fedakarlığıyla çok iyi gidiyor. Ama salgın bitmedi, etkili aşılarla yeterli aşılama olmadan bitmeyecek, binlerce ölümle sonuçlanan yeni pikler olabilir. Eylül'e kadar, kalabalıklardan uzak durmalıyız"
Ülkemizde aşılama, sağlık çalışanlarının dünyanın hiç bir yerinde görülemeyecek fedakarlığıyla çok iyi gidiyor. Ama SALGIN BİTMEDİ, etkili aşılarla yeterli aşılama olmadan BİTMEYECEK, binlerce ölümle sonuçlanan yeni pikler olabilir. Eylül'e kadar, kalabalıklardan uzak DURMALIYIZ.— Serap Şimşek Yavuz (@serapsimsekyvz) June 21, 2021
"Kalabalık düğün, nişan, taziye, toplantı, piknik, yemek, eğlence vs vs dışarıda bile olsa çok riskli. Hele ki ülkemizde de büyük ihtimalle yayılmakta olan delta varyantının bulaşıcılığını düşününce çok daha tehlikeli. Kalabalık ortamda bulunmak zorundaysanız maskenizi çıkarmayın"
Kalabalık düğün, nişan, taziye, toplantı, piknik, yemek, eğlence vs vs dışarıda bile olsa çok riskli. Hele ki ülkemizde de büyük ihtimalle yayılmakta olan delta varyantının bulaşıcılığını düşününce çok daha tehlikeli. Kalabalık ortamda bulunmak zorundaysanız maskenizi ÇIKARMAYIN.— Serap Şimşek Yavuz (@serapsimsekyvz) June 21, 2021
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