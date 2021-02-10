Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 15:00

Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Her hafta Çarşamba ya da Perşembe günü video konferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu'nun bu hafta da toplanması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında tekrar toplanacak.

17:00'da başlayacak toplantı sonrası saat 19:00’da Bakan Koca'nın basın açıklaması yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu geçtiğimiz hafta aşı gündemi ile ilgili toplanmıştı.

