Bilimkurgunun altın çağından kent manzaraları!

07 Temmuz 2020 Salı, 12:54

Bilimkurgunun altın çağının ustalarından Clifford D. Simak’ın ünlü yapıtı Kent, birbirine bağlı öykülerden oluşuyor.

Milyonlarca yıl gelecekte, Köpek toplumu, İnsan denen mitolojik bir yaratık hakkındaki öykülere sahiptir. Köpekler, robot hizmetkârlarıyla beraber doğayla iç içe, barışçıl bir hayat sürmektedir. Kent ve savaş gibi şeyleri akla hayale sığmaz kavramlar olarak görürler. İnsanlar, birer masal kahramanıdır onlar için.

Ucuz atom enerjisi yaygınlaşmış, topraksız tarım geleneksel tarımın yerini almış, herkesin sahip olabileceği kişisel helikopter ve uçaklar sayesinde uzak mesafe diye bir şey kalmamıştır.

İnsanların toplu halde yaşamasını gerektiren tüm unsurlar ortadan kalktığından kentler boşalmaya başlamıştır. Önündeki engelleri bir bir yıkan İnsanlık, yeni ufuklara açılmaya hazırdır artık.

Tüm bu gelişmelerin merkezinde ise insanlık tarihinde kilit bir rol oynayacak Webster ailesi bulunmaktadır. Webster ailesinin bireylerinin hikâyeleri, çok uzun bir zaman boyunca anlatılmaya devam edecektir. Kent, geleceğin efsanelere dönüşmüş hali.

Kent - Clifford D. Smak / Çeviren: Kemal Baran Özbek / İthaki Yayınları / 320 s.