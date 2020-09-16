BİM'in 'özel ürünleri' arasında yer alan bal 'hileli' çıktı!

16 Eylül 2020 Çarşamba, 13:23

Türkiye’nin bilinen ucuzluk marketlerinden biri olan BİM’de satılan balın içeriğinde uygunsuzluk tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilaç etken maddesi karıştırılan, taklit ve tağşiş (içine başka madde karıştırılan) yapıldığı tespit edilen ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan ürünlerden birinin, Türkiye’nin en çok tercih edilen ucuzluk marketlerinden BİM’de satılan bir bal olduğu anlaşıldı.

Balarısı Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından üretilen Balkaşık Süzme Çiçek Balı (850 gr.) ürününde “C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arası fark” sebepli uygunsuzluk tespiti yapıldı.

Söz konusu ürün, BİM’in özel ürünleri arasında yer alıyor ve sadece BİM için üretilip bu mağazalarda satılıyor.

BALDA SAHTECİLİK

Balda yapılan sahteciliğin ve taklitçiliğin tespit edilmesi için C13 ve C4 analiz yöntemleri bugün uluslararası alanda kabul görmüş ve çok etkili yöntemler.

Yukarıda sözü edilen tebliğe göre çiçek balında, protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark eksi 1 veya daha pozitif, protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı ise en fazla yüzde 7 olmak zorundadır. Bu değerlerin üzerinde bulunan bal, taklit edilmiş veya içinde farklı maddeler katılmış bal anlamına gelmektedir.

2012 yılından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünleri ve firmaları kamuoyuna duyuruyor. Son 8 yılda ifşa edilen ürün sayısı 3 bin 605 parti olurken, firma sayısı da bin 609’a yükseldi.