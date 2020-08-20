Binali Yıldırım'ın oğlu gemilerini satıyor

20 Ağustos 2020 Perşembe, 11:58

Yönetim kurulunda AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım, Bülent Yıldırım ve Bahar Büşra'nın bulunduğu Derin Denizcilik, filosundaki 3 gemi için Çinli bir alıcı buldu.

Dünya Gazetesi'nden Aysel Yücel'in yabancı kaynaklı denizcilik basınından aktardığı habere göre Derin Denizcilik, filosundaki her biri 57 bin DWT'lik DD Marmara, DD Ege ve DD Karadeniz isimli gemiyi Çinli bir alıcıya satıldı.

Şirkete yakın kaynaklar da satışı doğrularken 2012 yılında Kore’de inşa edilen supramax tipi sözkonusu gemilerin her birinin 10 milyon dolara satıldığı açıklandı.

Böylece Derin Denizcilik, filosundaki tüm gemileri satmış oldu.