BioNTech-Pfizer aşısına 'tazminat' engeli: "Anlaşma yapılamıyor çünkü şirket 'risk garantisi' vermiyor"
Türkiye'nin koronavirüs aşısı için BioNTech ile tam anlaşma sağlanamamış olmasının nedeninin arkasında, şirketin "risk garantisi" veremiyor olmasının bulunduğu öne sürülüyor.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'nin koronavirüs aşısı için BioNTech ile tam anlaşma sağlanamamış olmasının nedenine ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
Altaylı'ya göre anlaşma yapılamamasının sebebi, şirketin "risk garantisi" veremiyor olması. Bir başka deyişle de tüm riskler için aşıyı satın alan ülkenin sorumlu olmasını, üretici firmanın hiçbir sorumluluğu olmayacağının garanti edilmesini talep etmesi.
Altaylı'nın bugünkü yazısında ilgili bölüm şöyle:
"BİONTECH SORUMLULUK İSTEMİYOR
BioNTech, corona aşasının kısa ve uzun vadeli yan etkileri ve etkinliği ile ilgili “sıfır sorumluluk” anlayışı içinde bir anlaşma istiyormuş.
Yani olası kısa ve uzun vadeli tüm riskler için aşıyı satın alan ülkenin sorumlu olmasını, üretici firma BioNTech-Pfizer’in hiçbir sorumluluğu olmayacağının garanti edilmesini talep ediyormuş.
Deneme sürelerinin kısa tutulmasından dolayı, bu aşıyı olan kişilerde bir sorun ortaya çıkar ise açılacak tazminat davalarından kendini korumak istiyormuş BioNtech.
Anlaşma bu yüzden bir türlü sağlanamamış.
Peki BioNTech bunu tüm ülkelerden istiyor mu?
Bunu net olarak bilemiyoruz ama muhtemelen istiyor."
ASTRA ZENECA İÇİN RUS FİRMA İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Fatih Altaylı, Türkiye'nin neden Astra Zeneca-Oxford aşısını da almadığı sorusunu yönelttiği Bilim Kurulu üyesi Prof. Recep Öztürk’ten aldığı yanıtı da aktardı. Buna göre Astra Zeneca, Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada Covid-19 aşısının satış ve pazarlama yetkisini bir Rus firmasına verdi. Öztürk'ün açıklamasına göre bu Rus firması ile görüşme halinde olan Türkiye'nin pek yakında bir anlaşma sağlanması umudu bulunuyor.
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