'Biontech'te 2'nci dozun yan etkisi bir tık daha fazla'

06 Mayıs 2021 Perşembe, 10:42

Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Balık, Covid-19 aşılarında 1'inci dozda birçok kişide yan etki görülmezken, 2'nci dozdan sonra hafif yan etkilerin görülebildiğini söyledi.

Biontech aşısında 2'nci dozun yan etkisinin Sinovac aşısına göre daha belirgin olduğunu belirten Prof. Dr. Balık,

"Genel olarak bizim de izlenimimiz 2'nci dozdan sonra yan etkiler daha fazla görülebiliyor; ama bu yan etkiler çok hafif şekilde gerçekleşiyor. MRNA'da yani Biontech aşısında yan etkiler bir tık daha fazla hissediliyor ama bu yan etkilerden asla korkulmamalı. Bunlar tolere edilebilir yan etkilerdir. Bu yan etkilerin önemsiz olduğunu tekrardan belirtelim. Vücut kırgınlığı, eklem ve kas ağrıları, baş ağrısı gibi kendisini gribal enfeksiyon gibi hissettiriyor. Bir de aşı yerinde ağrı, yanma, kızarıklık oluyor" dedi.



'İNAKTİF AŞIDA 2'NCİ DOZDAN SONRA BAŞLIYOR'



Prof. Dr. Balık, bu etkilerin inaktif aşı olan Sinovac'ta çok daha az veya hiç hissedilmediğine dikkat çekerek, "Yine bu ay gelecek olan ve kullanmaya başlayacağımız Sputnik aşısı da Sinovac aşısına benzer şekilde hafif etki gösteriyor. MRNA aşısında da bu belirtiler sadece biraz daha fazla olarak kendisini hissettiriyor.

Dolayısıyla kişi aşı sürecini konforlu geçirmek istiyorsa Biontech yerine diğer 2 aşıdan 1'ini tercih edebilir; ama kendisinde biraz daha güçlü bir bağışıklık oluşturmak istiyorsa erken bağışıklık oluşturmak istiyorsa MRNA aşısı ilk dozda 10'uncu günden sonra bağışıklık oluşturmaya başlıyor. Dolayısıyla bu süre içinde virüs kapsa bile hastalığı zayıf geçirmeye katkısı oluyor bu aşının; ama inaktif aşılarda bu anlamda etki 2'nci dozdan 10-15 gün sonra başlıyor" dedi.



'10 GÜN SONRA BAŞLIYOR'



Prof. Dr. İsmail Balık, aşı olan kişide yaptırmadan hemen önce ya da sonra virüs kapmışsa avantaj ya da dezavantaj oluşmayacağını belirterek, "Hastalığı hiç aşı olmamış gibi geçirir; çünkü aşının koruma etkisi Biontech aşısında 1'inci dozdan 10 gün sonra başlıyor. İnaktif aşılarda ise 1'inci dozdan sonra koruma etkisi çok zayıf. Ancak 2'nci dozdan 10-15 gün sonrasından itibaren koruma bekliyoruz.

Örneğin; bir kişi 1'inci dozu oldu ve aşıyı yaptırdıktan 10 gün sonra 2'nci dozu olmadan da hasta oldu. Bu hastalık bağışıklık sistemi üzerinde sanki 2'nci doz gibi etki yapıyor. Dolayısıyla biz zaten hastalığı geçirmiş olanlara 6 ay geçmeden bir aşı yapılmasını da önermiyoruz. Çünkü hastalığın kendisi de bağışıklık bırakıyor aynı aşı etkisinde olduğu gibi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI