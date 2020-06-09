Bir Afrika polisiyesi ‘Kız Kardeşim Seri Katil’
Oyinkan Braithwaite, Kız Kardeşim Seri Katil’de hikâyeyi seri katilin ablasının ağzından anlatarak olayları yumuşatıyor ve matrak diliyle katili masumlaştırmaya çalışıyor...
İKİ
KARDEŞ BİR KATİL
Korede,
kız kardeşi kendisini her aradığında aynı endişeye kapılıyor: Umarım yine
birini öldürmemiştir. Telefonunu titreyerek açıyor ve hızla olay yerine kız
kardeşine yardım etmeye gidiyor. Olay yerine varana kadar kız kardeşini
aklayıp, yaşananların tamamen meşru müdafaa olduğuna inandırıyor kendini...
Peki ne kadar sürer bu?
Oyinkan
Baithwaite’nin yazdığı “Kız Kardeşim Bir Seri Katil” farklı bir polisiye roman.
Oldukça matrak, biraz muzip, komik ayrıca tüm bunların yanı sıra sürükleyici ve
okuru psikolojik çözümlemelerin içine sokan bir roman…
Öncelikle
“Kız Kardeşim Seri Katil”in farklı bir okuma sunduğunu söylemeliyim. Yazar
hikâyeyi seri katilin ablasının ağzından anlatarak olayları yumuşatıyor ve
matrak diliyle katili masumlaştırmaya çalışıyor. Ancak asla ciddiyetini
kaybetmiyor.
Nijerya’nın
en büyük şehri Lagos’ta geçen hikayede Braithwaite, okuru rahatsız etmeden
folklorik motifleri de dahil ederek, kitaba egzotik bir tat katıyor. Özellikle
giysiler, âdetler ve dilde yaptığı oynamalarla, Lagos’un egzotik havasını da
birleştirince, ortaya özgün bir Afrika polisiyesi çıkıyor.
HANGİ
TARAFI SEÇECEKSİN?
Bir
gün Ayoola, hastanede hemşire olarak çalışan kızkardeşi Korede’yi arıyor ve
“Onu öldürdüm” diyor. Bir süre sonra süreklileşen bu sözcüğün sonunda Korede,
soluğu yanına dezenfektan ve temizlik malzemeleri alarak olay yerinde buluyor.
Cesetten
kurtulması ve olay mahallini temizlemesi için kız kardeşinin suç ortağı oluyor.
Bu yardımlar esnasında ise Korede, doğru ile yanlış arasındaki bağı sorguluyor.
Peki
neden bu sorumluluğu üstleniyor Korede? Hayatlarını cehenneme çeviren babaları
kuşkulu bir ölümle aralarından ayrılmasından sonra anneleri Ayoola’yla ilgili
tüm sorumluluğunu Korede’ye teslim etmiş. Ve o noktadan sonra Korede,
kardeşinin tüm eylemlerinden kendisini sorumlu hissetmiş.
Bu
bölümlerde yazar, iki kız kardeşin ilişkisine odaklanarak çok etkili psikolojik
çözümler yapıyor. Örneğin Ayoola dışa dönük karaktere sahipken, Korede’nin
sinik ve kendine güvensiz bir profil çiziyor.
Yine Ayoola,
her olaydan kendini sıyırabilecek yetenekteyken, Korede kardeşine yardım
etmekten geri durmuyor. Elbette Korede bu durumdan hiç şikayetçi görülmüyor. Ta
ki… Ayoola onun alanına girene kadar.
GEÇMİŞİN
HESAPLARI
Küçük
kız kardeşi, flört ettiği adamların kendisine kötü davrandığını gerekçesiyle
öldürürken, onun masum olduğuna dair bir açık kapı bırakan Korede kendi alanı
tehlikeye girince değişiyor.
Ayoola,
ablasını ziyaret etmek bahanesiyle onu kızdıracağını bile bile hastaneye gelip
kendini gösteriyor. Ablasının hastanede hoşlandığı hatta âşık olduğu doktora kancayı
atıyor.
Korede
ne yapsa da engel olamıyor bu ilişkiye, âşık olduğu adama Ayoola’nın tehlikeli
olduğunu ve daha önceki sevgililerine fiziksel olarak zarar verdiğini söylüyor.
İşler iyice
karışırken Korede kontrolü elinde tutmakta zorlanıyor ve geçmişin hesapları
açılıyor. Herkesin tarafını belli etmesi gerekiyor.
Acaba
Korede kimden taraf olacak, doğrudan mı yoksa kardeşinden mi?
“Kız
Kardeşim Seri Katil”, hem kurgu hem dil hem de konu olarak alışıldık polisiyelerin
çok daha dışında bir kitap.
Suçu
tartışırken bazen kurbanlar yer değiştiriyor. Braithwaite, başarılı şekilde okuru
madalyonun diğer tarafından bakmaya yönlendiriyor.
Kız
Kardeşim Seri Katil / Oyinkan Braithwaite / Çeviren: Betül Şenkal / Mundi / 224
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