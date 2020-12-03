Bir ayda üç, iki yılda ise dokuz ihale aldı: AKP’li isme seri ihale!

03 Aralık 2020 Perşembe, 07:52

Eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Erkan Gül’ün sahibi olduğu “Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Ltd. Şirketi” son bir ay içinde AKP’li Üsküdar, Ümraniye ve Sultangazi belediyelerinden toplam bedeli 710 bin TL olan 3 ihale aldı. Erkan Gül’ün şirketlerinin ilçe belediyelerinden aldığı ihalelerin büyük kısmını “pazarlık” usulüne göre alması dikkat çekiyor. Ümraniye Belediyesi’nden en son aldığı, “Vatandaş Hizmet Yönetimi Portalı Hizmet Alımı İşi” ihalesi de “pazarlık” usulüne göre yapıldı.

SERİ İHALELER

Birgün'den Yaren Çolak'ın haberine göre; Sultangazi Belediyesi’nin “pazarlık” usulüne göre 8 Ekim’de yaptığı, “SMS Gateway platformu, vatandaş hizmet portalı, yazılım alımı ve mevcut mobil anket portalının güncellenmesi” ihalesini Asist firması 255 bin TL bedelle aldı. Belediye, Asist Bilgi Teknolojileri firması ile 27 Ekim tarihinde sözleşme imzaladı.

Üsküdar Belediyesi’nin 13 Ekim’de pazarlık usulüne göre açtığı “vatandaş hizmet yönetimi portalı alım işi” ihalesini Asist 195 bin TL’ye üstlendi. Gül’ün firması Ümraniye Belediyesi’nin 5 Kasım’da pazarlık usulüne göre yaptığı “vatandaş hizmet yönetimi portalı hizmet alım işi” ihalesini ise 260 bin TL bedelle aldı. Ümraniye Belediyesi firma ile 24 Kasım’da sözleşme imzaladı.

Gül’ün Asist ve Native Teknoloji ve Bilişim şirketleri, son iki yıl içinde AKP’li ilçe belediyelerinden toplam 9 ihale aldı. Başakşehir, Esenler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Üsküdar, Sultangazi ve Arnavutköy belediyelerinden alınan ihalelerin toplam bedeli 2 milyon 153 bin TL’yi buldu.

Erkan Gül, Pendik İmam Hatip Lisesi'nden mezunu. 2002’de ticaret hayatına atılan Gül, 2004 yılında Asist firmasını kurdu. Gül, 2005 yılında AKP İstanbul Gençlik Kolları Yönetimi’nde yedek üye olarak yer aldı. 2009 - 2015 yılları arasında Pendik Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Gül, 2015 yılında yapılan AKP İstanbul 5.Olağan Kongresi’nde İl Yönetim Kurulu’na seçildi.