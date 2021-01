'Bir Disiplin Olarak Sanat Tarihi' semineri başlıyor

10 Ocak 2021 Pazar, 09:20

Samuel Dirksz van Hoogstraten - "Self Portrait with a Vanitas Still Life" / 1644

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Uşun Tükel’in anlatımıyla gerçekleştirilecek "Bir Disiplin Olarak Sanat Tarihi: Başlangıcından İlk Büyük Ustalara" başlıklı seminer derslerinde ilkçağdan 20. yüzyıla sanat tarihinin oluşumu ve disiplin haline gelişinin kilometre taşları incelenecek.

Ocak ayı boyunca her hafta cumartesi günü 14.00 – 16.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve toplamda 4 haftayı kapsayacak eğitim programına katılmak için buradan kayıt yaptırılabilir.

“‘Eli kalem tutan’ ilk sanatçı kimdi, kime ilk sanat tarihçisi diyebiliriz? İlkçağdan 20. yüzyıla sanat tarihinin oluşumu ve disiplin haline gelişinin kilometre taşları... Sanatçı/yazarlar, kuramcılar, yöntemler, tartışmalar… Kısaca ‘materiam superabat opus.’”