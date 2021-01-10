'Bir Disiplin Olarak Sanat Tarihi' semineri başlıyor
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin yetişkinlere yönelik Öğrenme Programları kapsamında, ocak ayında "Bir Disiplin Olarak Sanat Tarihi: Başlangıcından İlk Büyük Ustalara" başlıklı bir seminer gerçekleşecek.
Samuel Dirksz van Hoogstraten - "Self Portrait with a Vanitas Still Life" / 1644
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Uşun Tükel’in anlatımıyla gerçekleştirilecek "Bir Disiplin Olarak Sanat Tarihi: Başlangıcından İlk Büyük Ustalara" başlıklı seminer derslerinde ilkçağdan 20. yüzyıla sanat tarihinin oluşumu ve disiplin haline gelişinin kilometre taşları incelenecek.
Ocak ayı boyunca her hafta cumartesi günü 14.00 – 16.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve toplamda 4 haftayı kapsayacak eğitim programına katılmak için buradan kayıt yaptırılabilir.
“‘Eli kalem tutan’ ilk sanatçı kimdi, kime ilk sanat tarihçisi diyebiliriz? İlkçağdan 20. yüzyıla sanat tarihinin oluşumu ve disiplin haline gelişinin kilometre taşları... Sanatçı/yazarlar, kuramcılar, yöntemler, tartışmalar… Kısaca ‘materiam superabat opus.’”
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