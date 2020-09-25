Bir grup taksici ile İmamoğlu arasında 'plaka' atışması
İstanbul'da yıllardır taksi plakası verilemezken İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında "yeni taksi plakası projesi" konusunda atışma yaşandı.
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu UKOME toplantısı öncesinde taksi temsilcileri ile biraraya geldi ancak görüşmede İBB'nin kiralamayı düşündüğü 6 bin taksi konusunda polemik yaşandı. İBB'nin yeni taksi plakası kiralamasına karşı çıkan bir grup taksici ile İmamoğlu arasında şu diyalog gerçekleşti:
İmamoğlu: Uber diye bir muhatabımız yok. İstanbul’un Taksisi. Merak etmeyin biz adaleti koruruz.
Taksici: Başkanım neden kiralama yoluna gidiyorsunuz?
İmamoğlu: Niye satacağım sana? Mecbur muyum, mecbur muyum sana satmaya, sana plaka satmaya mecbur muyum?
Taksici: Neden kiralama yoluna gidiyorsunuz?
İmamoğlu: Hizmet kalitesini kontrol edeceğim. Benim vatandaşım...
Taksici: Belediye İETT’yi kontrol edemiyor.
İmamoğlu: Sesinizi yükseltmeyin, sesinizi yükseltmeyin!
Taksici: Yok ben böyle konuşuyorum.
İmamoğlu: 6 bin tane otobüsü ben böyle tek kalemde yönetmek için, karar aldırttım Meclis'e. Bir otobüs bir yerde 70 bin lira kazanacak, öbür otobüs açlıktan ölecek, tek standarda getirdik hepsini, kiraladık personeli de. Bize ait kiramızı ödeyeceğiz otobüs sahibine, hepsi de bizi alkışladı. Bak biz otobüslere tek bir regülasyon oluşturduk. Öyle bağıran çağıran bilmem kimse yok, biz bütün sorumluluğu üstümüze aldık otobüslerde. Nasıl idare edemiyor muşuz otobüsü? Tam aksine idare edecek sistemi kurduk biz. Son çıkan meclis kararı öyle.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Halil Sezai olayında yeni görüntüler
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı