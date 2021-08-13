Bir kadın ölümü daha: Gülistan Demir, teyzesi Ulviye Avağ için adalet arıyor

13 Ağustos 2021 Cuma, 11:38

Gülistan Demir, teyzesi Ulviye Avağ'ın öldürüldüğünü belirtiyor. Teyzesinin ölümünün aydınlatılması için sesini duyurmak isteyen Demir, teyzesinin ölümü ile ilgili suçluların ceza alması için adalet mücadelesi veriyor.

Gülistan Demir, yanlış haberlere olan tepkisini ve teyzesinin ölümü ile ilgili verdiği hukuk mücadelesini, Cumhuriyet.com.tr'den Sinem Nazlı Demir'e anlattı.

'BU SUÇLU BENİM TEYZEMİN ERKEK ARKADAŞI DEĞİL! HERKES YANLIŞ YAZDI'

Olay nasıl gerçekleşti?

'Olay 10 Ağustos günü gerçekleşti. Öncesinde dikkatimizi çeken hiçbir şey yoktu. Bizim için sıradan bir gündü. Teyzem bir ara evden çıktı ve hava almak istediğini belirtti. Sonrasında birlikte dışarı çıkacaktık. Bu nedenle onu bekledik. Uzun süre bekledik ama gelmedi. Sonrasında biz evde otururken teyzemin telefonu çaldı, telefonunun evde olduğunu gördüm. Yabancı numaraydı ve yabancı diye açmak istemedik. Sonrasında bu yabancı numaralar annemi, dayımları aramaya başladı. Teyzemin vurulduğunu ilk olarak bu şekilde öğrendik.'

Teyzenizi hastaneye kim götürdü?

'Olayın görgü tanıkları olmuş. Bu tanıklar da hastaneye ve polise haber vermişler. Görgü tanıkları da olay yerinde iki kişinin olduğunu söylüyor. Biri arabada bekliyor, diğeri de teyzemi vuruyor. Vuran kişi, teyzemin saplantılısı olan Mehmet D! Şimdi tutuklandı ve tutuklu yargılanıyor. Zaten kendisi gidip teslim oldu. Diğer kişi, yani arabada bekleyen kişi ile ilgili ise bir bilgimiz yok.'

Medyada yanlış bilgilerin verildiğini mi düşünüyorsunuz?

'Evet. Bu suçlu benim teyzemin erkek arkadaşı değil. Herkes yanlış yazdı. Bazıları eski eşi bile yazdı. Bunların hiçbiri doğru değil. Öncesinde de teyzemi rahatsız eden saplantılı bir adamdı. Uzun süredir teyzemi rahatsız ediyordu teyzemi. Bu suçlu için öncesinde gerçekleştirdiğimiz şikayetlerin kağıtları bile var elimizde. Biz bu suçluların hiçbir şekilde indirim almasını istemiyoruz! Ve mücadelemize devam edeceğiz.'

2021'in ilk yedi ayında 150 kadın, erkekler tarafından katledildi. Kadınlar en çok ateşli silahlarla veya kesici aletlerle, güvende olmaları gereken alanlarda öldürülmektedirler.