Bir oyuncunun karantina günleri: 'Sıfır Temas'

05 Eylül 2020 Cumartesi, 12:23

"Karantina 2020 - Video Performans Serisi", Şule Ateş’in tasarlayıp yönettiği ve altı farklı oyuncunun karantina sürecine odaklanan bir dijital tiyatro araştırması. Serinin ilk videosu "Sıfır Temas", oyuncu Pınar Göktaş tarafından yazıldı ve oynandı.

Covid-19 nedeniyle, Türkiye 14 Mart’tan başlayarak karantina sürecine girilmesinin ardından tiyatro salonları kapatıldı ve oyunların yanı sıra eğitim programları ile atölyeler de iptal edildi.

Tiyatrolar ve eğitim mekânları kiralarını ödeyemiyor, oyuncular, yönetmenler, sanat yönetmenleri, koreograflar, dramaturglar, tasarımcılar, teknik personel işsiz. Az sayıda tiyatro, yaz aylarında bir iki gösterim yapma imkânı bulmuş olsa da, sahanın büyük bölümü endişeyle salgının bitmesini bekliyor.

HAK KAYBINA DİKKAT ÇEKMEYİ AMAÇLIYOR

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen proje, Covid-19’un neden olduğu karantina sürecinde, sahne sanatları alanında yaşanan büyük alan ve hak kaybına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Gelecek kış sezonunun da yeni normal koşullarında mesafeli geçeceğini hatırlatan tiyatrocular, 50 kişilik salonlarda, 20 kişiye oyun oynamanın da sorunları çözmeyeceğini hatırlatıyor.

Karantina 2020 Projesi kamuoyunu, ilgili bakanlıkları, belediyeleri, basını, STK’ları kanaat önderlerini ve sanatseverleri, soruna kısa ve uzun vadeli, sürdürülebilir çözümler üretmek üzere harekete geçmeye davet ediyor.