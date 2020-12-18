Bir sağlık çalışanı daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık işçisi Menderes Semercioğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2020 Cuma, 16:46
Bir sağlık çalışanı daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Semercioğlu'nun vefatını sosyal medya hesabından "ölüyoruz" başlığıyla yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi'nde çalışan Sağlık İşçisi Menderes SEMERCİOĞLU'nu COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Yönetemiyorsunuz."

TTB'den yapılan açıklamada koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi çağrısı yinelendi.


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