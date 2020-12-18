Bir sağlık çalışanı daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi
Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık işçisi Menderes Semercioğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Semercioğlu'nun vefatını sosyal medya hesabından "ölüyoruz" başlığıyla yaptığı şu paylaşımla duyurdu:
"Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi'nde çalışan Sağlık İşçisi Menderes SEMERCİOĞLU'nu COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Yönetemiyorsunuz."
TTB'den yapılan açıklamada koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi çağrısı yinelendi.
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