Bir sağlık çalışanı daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi

18 Aralık 2020 Cuma, 16:46

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Semercioğlu'nun vefatını sosyal medya hesabından "ölüyoruz" başlığıyla yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi'nde çalışan Sağlık İşçisi Menderes SEMERCİOĞLU'nu COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Yönetemiyorsunuz."

TTB'den yapılan açıklamada koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi çağrısı yinelendi.