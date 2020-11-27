"Bir tas çorbaya insanları öldürmeye hazır bir sürü kişi var"
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, mafya ve cemaat yapılanmalarının çoğalmasına yol açan nedenler arasında yoksulluk ve işsizlik gerçeğine dikkat çekti. Tantan, "Bir sürü işsiz güçsüz, orada imkan ve kabiliyet bulmak isteyen, bir tas çorbaya insanları öldürmeye hazır bir sürü kişi var" dedi.
Son dönemde sık sık gündemde olan dini yapılanmalar ve organize suç örgütlerine ilişkin Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Ülkede güvenin azaldığına dikkat çeken Sadettin Tantan, "Güven azaldığı için insanlar kendi iç kabuklarına doğru çekiliyorlar. Bugün cemaatlerin bu kadar gelişmesinin sebebi insanlar fakirlik içerisinde, güvenli limanlara doğru ister istemez gidiyor, orada kendisini güvende hissettiğini zannediyor, aidiyet duyguları ülkeye, millete, devletine doğru değil aidiyet duyguları güce doğru gidiyor. Güç kimdeyse ona doğru gidiyor." dedi.
Tantan, "Bugün baktığınız zaman mafyamsı örgütlenmelerin etrafında bir sürü işsiz güçsüz, orada imkan ve kabiliyet bulmak isteyen, bir tas çorbaya insanları öldürmeye hazır bir sürü kişi var. Cemaatte de bunlar var. Bunlar, iktidarın halka güven verememesinden kaynaklanıyor. İktidar sahipleri bunu bilmeli, görmeli yani bu bir gerçek.” ifadelerini kullandı.
"İSTEDİĞİN KADAR REFORM YAP, BÜROKRASİ CAHİL"
Bugün Türkiye'nin sermaye ve yatırımcı bulamamasının bu güvensizlikten kaynaklı olduğunu belirten Tantan, "İstediği kadar yasa çıkarsın, istediği kadar reform yapsın hiç önemli değil ki. Önemli olan güveni nasıl sağlayacaksınız. Güveni sağlayabilmek bakımından o istifa etti, bu şunu yaptı, bu bunu tehdit etti ile vakit kaybetmeyelim. Artık, Türkiye şu gerçeği görmeli: Türkiye'de yetişmiş insan gücü, bu kimliksizliği ortadan kaldırabilir. Bugün maalesef cahil kalmış bir bürokrasi var. Artık sizin bürokrasiyi, güvenlik güçlerini, istihbarat teşkilatlarını yeniden dizayn etmenizde büyük fayda var.” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- TTB: 28 bin de gerçeği yansıtmıyor
- MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
- Katar'a satılan hisselere sert tepkiler
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- Gerçek vaka sayıları aşı alımı için açıklandı
- ODTÜ, koronavirüsü havadayken yok eden formülü buldu!
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- CHP'li Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı
- Gökyüzü mor renge büründü
- SpaceX’in astronotu yörüngeden Dünya’yı görüntüledi
- Ceza yememek için kendisini öyle sözlerle savundu ki...
- Adana'da kan donduran cinayet!
- Akşener Ağlıyorum dedi... Canlı yayında anlattı
- A Spor canlı yayınında skandal hareket!
- Yaşlı adam gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı
- İmamoğlu'nu hayretlere düşüren yakarış!
- İmamoğlu'ndan TCDD Müdürü Acar'a şoke eden yanıt!
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- TTB: 28 bin de gerçeği yansıtmıyor
- MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
- Katar'a satılan hisselere sert tepkiler
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- Gerçek vaka sayıları aşı alımı için açıklandı
- ODTÜ, koronavirüsü havadayken yok eden formülü buldu!
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı