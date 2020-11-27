27 Kasım 2020 Cuma, 10:39

Son dönemde sık sık gündemde olan dini yapılanmalar ve organize suç örgütlerine ilişkin Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Ülkede güvenin azaldığına dikkat çeken Sadettin Tantan, "Güven azaldığı için insanlar kendi iç kabuklarına doğru çekiliyorlar. Bugün cemaatlerin bu kadar gelişmesinin sebebi insanlar fakirlik içerisinde, güvenli limanlara doğru ister istemez gidiyor, orada kendisini güvende hissettiğini zannediyor, aidiyet duyguları ülkeye, millete, devletine doğru değil aidiyet duyguları güce doğru gidiyor. Güç kimdeyse ona doğru gidiyor." dedi.

Tantan, "Bugün baktığınız zaman mafyamsı örgütlenmelerin etrafında bir sürü işsiz güçsüz, orada imkan ve kabiliyet bulmak isteyen, bir tas çorbaya insanları öldürmeye hazır bir sürü kişi var. Cemaatte de bunlar var. Bunlar, iktidarın halka güven verememesinden kaynaklanıyor. İktidar sahipleri bunu bilmeli, görmeli yani bu bir gerçek.” ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİN KADAR REFORM YAP, BÜROKRASİ CAHİL"

Bugün Türkiye'nin sermaye ve yatırımcı bulamamasının bu güvensizlikten kaynaklı olduğunu belirten Tantan, "İstediği kadar yasa çıkarsın, istediği kadar reform yapsın hiç önemli değil ki. Önemli olan güveni nasıl sağlayacaksınız. Güveni sağlayabilmek bakımından o istifa etti, bu şunu yaptı, bu bunu tehdit etti ile vakit kaybetmeyelim. Artık, Türkiye şu gerçeği görmeli: Türkiye'de yetişmiş insan gücü, bu kimliksizliği ortadan kaldırabilir. Bugün maalesef cahil kalmış bir bürokrasi var. Artık sizin bürokrasiyi, güvenlik güçlerini, istihbarat teşkilatlarını yeniden dizayn etmenizde büyük fayda var.” diye konuştu.







