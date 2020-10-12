Bir THY pilotu daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

12 Ekim 2020 Pazartesi, 13:59

THY, bir pilotunu daha koronavirüsten yaşamını yitirdi. Kaptan Pilot Ender Tamer Erol bir süredir tedavi altında olduğu Yalova’da hayata veda etti, Böylece THY’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden pilot sayısı 5’e yükseldi.

Bir süredir Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve son günlerde entübe halde bulunan Erol 51 yaşındaydı. Erol'un cenazesi bugün Yalova Hacıahmet Köyü'nde toprağa verilecek. Ender Tamer Erol, Kara Kuvvetleri'nde astsubay olarak pilotaj eğitim almış ve uzun yıllar Kara Havacılık'ta helikopter pilotu olarak görev yapmıştı.

Ender Kaptan'la birlikte koronavirüs nedeniyle ölen pilot sayısı 5'e ulaştı. Daha önce Feyzi Altınbulak, Mustafa Özden Turkon, Mehmet Ali Kılıç ve Serdar Gündoğdu, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetmişti.

PİLOTLAR DERNEĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği, Ender Tamer Erol'un yaşamını yitirmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Havacılık camiamız, c¸es¸itli s¸ekildeki icra ettikleri go¨revler ile bugu¨n verdigˆimiz mu¨cadelenin o¨n saflarında gayret go¨steren meslek grubu kahramanlarındandır. Bu mu¨cadelede Degˆerli U¨yemiz Kpt. Plt. Ender Tamer EROL'un vefatını u¨zu¨lerek o¨gˆrenmis¸ bulunmaktayız. Degˆerli u¨yemize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza bas¸sagˆlıgˆı dileriz.”