Bir ülkede daha Covid-19'un mutasyona uğramış yeni türü tespit edildi

30 Mart 2021 Salı, 16:14

İsrail'de koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türü tespit edildi. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada haberler doğrulandı.

Açıklamada, söz konusu virüsün daha az bulaşıcı olduğu ve ağır hastalığa sebebiyet vermediği, bu nedenle endişe edilecek bir durumun olmadığı belirtildi.

İsrail'de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının mutasyona uğramış tür üzerinde de etkili olduğu ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise söz konusu virüse ilk olarak Kasım 2020'de rastlandığı ve şu ana kadar sadece 181 kişide tespit edildiği kaydedildi.