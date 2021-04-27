Bisiklet turunu organizasyonunun ihalesi Olçok'a verildi

27 Nisan 2021 Salı, 09:26

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun milyonlarca liralık iki ihalesini kamuoyunun yakından tanıdığı Olçok ailesinin aldığı ortaya çıktı.

Birgün'ünden İsmail Arı'nın haberine göre; Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen ve bu yıl 12-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun organizasyon, televizyon çekimleri ve prodüksiyon işleri ihalelerini Cevat Olçok'un sahibi olduğu Ceo Event Medya Şirketi aldı. Cevat Olçok, aynı zamanda da AKP’nin reklamcısı olarak bilinen ve 15 Temmuz darbe girişimde hayatını kaybeden Erol Olçok'un kardeşi.

ORGANİZASYON İÇİN 17 MİLYON TL

Ceo Event Medya Şirketi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Türkiye Bisiklet Federasyonu’ndan 56’ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun organizasyon ihalesini aldıklarını açıkladı.

KAP'a yapılan bildirimde, “11-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘2021 yılı 56’ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Organize ve Koordine Edilmesi ile Organizasyon içinde Yer Alan Tüm Hizmetlerle İlgili Alım İşleri’ hizmetine ilişkin olarak bugün yapılan ihaleye ortaklığımız, katılmış ve teklif vermiştir. İhale komisyonu, ortaklığımızın 17 milyon TL + KDV'lik nihai teklifinin başkanlık onayına sunulmasının ve bu onaydan sonra sözleşme yapılmasının uygun bulunduğuna karar vermiştir” denildi.

6.9 MİLYON TL DE ÇEKİM İŞLERİ İÇİN

Olçokların Ceo Event Medya Şirketi 56’ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun milyonlarca liralık televizyon çekimleri ve prodüksiyon işleri ihalesini de aldı.

Şirketin KAP'a yaptığı bildirimde, “2021 yılı 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Televizyon Çekimleri ve Prodüksiyon İşleri hizmetine ilişkin olarak yapılan ihaleye ortaklığımız katılmış ve teklif vermiştir. İhale Komisyonu, ortaklığımızın 6 milyon 950 bin TL + KDV'lik nihai teklifinin onaylanmasından sonra sözleşme yapılmasının uygun bulunduğuna karar vermiştir” ifadeleri yer aldı.

AKP'NİN REKLAM ŞİRKETİ

Ceo Event Medya Şirketi ve Olçok kardeşler, bugüne kadar AKP’nin birçok seçim kampanyasını hazırladı ve organizasyon işini yaptı. Olçoklar, AKP’nin ismini, logosunu, sloganlarını buldu ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarında etkili oldu. 2002'de AKP'nin Genel Seçim Kampanyası'nı yöneten Erol Olçok, AKP için 2007’de “Durmak Yok Yola Devam”, 2011’de “Aynı Yoldan Geçmişiz Biz”, 2014'te “Bayrak”, 2015'te “Fors” filmi çalışmalarını hayata geçirdi.

YEĞENLERİNİN VASİSİ

Olçok Ailesi, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden Erol Olcok’un eski eşi Nihal Olçok hakkında da 2019 yılında bir açıklama yaptı. Nihal Olçok’un son yıllarda AKP’ye yönelik sert eleştirileri tartışmalara neden olurken, Olçok ailesi yaptığı açıklamada, “Erol Olçok, Nihal Hanım'la evliliğini 2013 yılında anlaşmalı boşanma ile sonlandırmış ve boşanma mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Çocukların vasisi amcaları Cevat Olçok olmuştur. Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım'ın 'Olçok' soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi.