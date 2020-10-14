Bisikletle kaza yapan Güner, 12 gün sonra hayatını kaybetti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bisiklet ile elektrik direğine çarpan 14 yaşındaki Güner Erdoğdu, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 2 Ekim günü Muhittin Erener Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletle yokuş aşağı inen Güner Erdoğdu, frenleri tutmayınca elektrik direğine çarptı. Kazada Erdoğdu yaralandı. Güner Erdoğdu, mahallelinin çağırdığı ambulansla,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Erdoğdu, 12 gün sonra bugün yaşam mücadelesini kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- Ünlü şarkıcı Tom Parker hastalığını açıkladı
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- Sen nerede sabredeceksin
- Bahçeli'nin erken seçim ve Adayımız açıklaması TT oldu
Video Haberler
- Su samurunu Gel pisi pisi, gel pisi pisi diye çağırdı
- Otoyolda korku dolu anlar
- CHP'li Özel, Berberoğlu kararını sert eleştirdi
- Çavuşoğlu canlı yayında küplere bindi! İşte o sözler
- Antalya'da skandal görüntüler...Serkan ben sıkacağım
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- “MHP sözünün eridir” dedi, arşivden bakın ne çıktı
- Muhabirin sabrı tükenme noktasına geldi! İşte o röportaj
- Büyükçekmece'de görüntülendi: Ender rastlanan bir canlı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- Ünlü şarkıcı Tom Parker hastalığını açıkladı
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- Sen nerede sabredeceksin
- Bahçeli'nin erken seçim ve Adayımız açıklaması TT oldu