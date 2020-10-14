Bisikletle kaza yapan Güner, 12 gün sonra hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bisiklet ile elektrik direğine çarpan 14 yaşındaki Güner Erdoğdu, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

14 Ekim 2020 Çarşamba, 08:10
Bisikletle kaza yapan Güner, 12 gün sonra hayatını kaybetti
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Kaza, 2 Ekim günü Muhittin Erener Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletle yokuş aşağı inen Güner Erdoğdu, frenleri tutmayınca elektrik direğine çarptı. Kazada Erdoğdu yaralandı. Güner Erdoğdu, mahallelinin çağırdığı ambulansla,

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Erdoğdu, 12 gün sonra bugün yaşam mücadelesini kaybetti.


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