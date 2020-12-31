Bitcoin 29 bin doların üzerine çıkarak 2020'nin son gününde de rekor tazeledi

31 Aralık 2020 Perşembe, 09:19

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin 29,292 doları görmesinin ardından 28,900 dolarlı seviyelere çekildi. Aralık'ta neredeyse yüzde 50 yükselen kripto para Mayıs 2019'dan beri en güçlü aylık kazancını kaydetmeye hazırlanıyor.

Hong Kong'da kripto para platformu OSL'den Matta Long, "Bu rallinin önemi haftalardır devam ediyor olması. Eğer aşağı yönlü bir kırılma görürsek, kurumların olası bir dipten alım yapıp yapmayacağını görmek bağlamında ilk çeyrek akımlarının yönü hakkında bilgilendirici olacaktır." dedi.

Bitcoin bu yıl değerini neredeyse dört katına çıkardı. Önemli kripto paraları kapsayan Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi yaklaşık yüzde 280 yükseldi.

Son yükselişle birlikte Bitcoin'e ilişkin görüş ayrılığı sürüyor. Bitcoin'i savunanlar kripto parayı doların zayıflığı ve enflasyon riski karşısında bir hedge olarak görürken, Bitcoin'in bir varlık olarak geçerliliğini sorgulayanlar spekülatif doğası ile aşırı yükseliş ve düşüşleri içeren döngülerini işaret ediyorlar.