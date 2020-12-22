Bitcoin zirveden 23,000 doların altına indi
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 24,161 dolarlık yeni zirvesinden, sert düşüşle 23,000 doların altına geriledi.
Kurumsal yatırımcıların giderek artan ilgisiyle hız kazanan kripto para piyasalarındaki genel yükselişle, Bitcoin, 13 Mart tarihindeki en düşük 3,858 dolardan, yaklaşık yüzde 626 artış ile 21 Aralık'ta 24,161 dolarlık yeni tarihi rekor düzeye yükseldi ve birimin piyasa hacmi de 448 milyar 840 milyon doları gördü.
Bitcoin son 24 saatte yüzde yüzde 4.92 düşüşle 22,869.75 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 17.83 oldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 424.81 milyar dolara yükseldi.
Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 88 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin dokuz tanesi düşenler arasındaydı.
Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 32 milyar dolar düşüşle 639 milyar dolara düşerken, 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 30 milyar dolarlık artışla 203 milyar dolara yükseldi.
Toplam 8,068 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,324 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 66.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.
En Çok Okunan Haberler
- Iraklı Vali memleketine döndü, Türkiye’yi eleştirdi
- Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık: Uyum gösteremeyeceğim
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- 'Bin FETÖ geliyor' diyen dekan görevinden alındı
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Hediye telefon parti dinlemedi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Video Haberler
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
- Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
- Polis kılığına girip 100 bin liralık soygun yaptılar
- AKP’li Zengin “Silivri soğuktur” şakasına böyle güldü
- Fatih Portakal asgari ücret beklentisini açıkladı
- Sosyal medyada dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Esenyurt’ta lüks rezidansta korkutan yangın
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- Iraklı Vali memleketine döndü, Türkiye’yi eleştirdi
- Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık: Uyum gösteremeyeceğim
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- 'Bin FETÖ geliyor' diyen dekan görevinden alındı
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Hediye telefon parti dinlemedi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı