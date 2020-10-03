"Biz de tehlike altındayız" demişti 2 ay sonra koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüsten ölen İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı yaklaşık 2 ay önce yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları kadar bizde tehlike altındayız" demişti.
İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Canlı yaklaşık 2 ay önce DHA'ya konuşmuştu. İstanbul'da hastanelerden toplanan atıklarını imha eden İSTAÇ'ın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Canlı, tesiste çalışan personellerinin bu süreçte sağlık çalışanları kadar risk altında olduklarını belirtmişti.
Mustafa Canlı, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanları kadar bizler de tehlike altındayız. Her gün 6 bin 230 farklı noktadan tıbbi atık geliyor. Alınan tedbirler sayesinde de bugüne kadar hiçbir çalışanımız enfekte olmadı" ifadelerini kullanmıştı.
Canlı, Özellikle sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkların düzenli ve yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanmaları konusunda dikkatli olmalarını istemişti.
Bu uyarıları yapan Mustafa Canlı, yakalandığı koronavirüs nedeniyle iki hafta tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü hafta hayatını kaybetti.
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