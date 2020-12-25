'Biz de Varız!' programındaki filmlerin yönetmen ve oyuncularıyla çevrimiçi söyleşiler

25 Aralık 2020 Cuma, 11:05

İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiler İstanbul Modern’in YouTube kanalında canlı olarak yayımlanıyor.

Çevrimiçi söyleşilere; "Kadınlar Ülkesi"nin yönetmeni Şirin Bahar Demirel, "Soluk"un yönetmeni Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık, "Mimaroğlu"nun yönetmeni Serdar Kökçeoğlu ve yapımcı Dilek Aydın , "Kumbara"nın yönetmeni Ferit Karol, yapımcı Nefes Polat, "Maddenin Halleri"nin yönetmeni Deniz Tortum ve daha pek çok isim katılacak.

Çevrimiçi söyleşilerin gün ve saatleri:

Film: Kadınlar Ülkesi

Söyleşi: Şirin Bahar Demirel

Tarih: 25 Aralık, 21.00

Film: Bilmemek

Söyleşi: Yönetmen Leyla Yılmaz Oyuncular Senan Kara, Emir Özden, Yurdaer Okur

Tarih ve saat: 27 Aralık, 20.00

Film: Soluk

Söyleşi: Yönetmen Özkan Yılmaz Oyuncular: Uğur Polat, Emrullah Çakay ile Aslı İnandık

Tarih ve saat: 27 Aralık, 21.00

Film: Maddenin Halleri

Söyleşi: Yönetmen Deniz Tortum

Tarih ve saat: 29 Aralık, 20.00

Film: Mimaroğlu

Söyleşi: Yönetmen Serdar Kökçeoğlu ve yapımcı Dilek Aydın

Tarih ve saat: 29 Aralık, 21.00

Film: Kumbara

Söyleşi: Yönetmen Ferit Karol, yapımcı Nefes Polat

Tarih ve saat: 30 Aralık, 21.00