'Biz de Varız!' programındaki filmlerin yönetmen ve oyuncularıyla çevrimiçi söyleşiler

İstanbul Modern Sinema’nın hazırladığı "Biz de Varız!" programı devam ediyor. Bu yıl ilk kez çevrimiçi ve ücretsiz gerçekleşen programdaki filmlerin yönetmen ve oyuncuları izleyicilerle çevrimiçi söyleşide buluşuyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2020 Cuma, 11:05
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İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiler İstanbul Modern’in YouTube kanalında canlı olarak yayımlanıyor.

Çevrimiçi söyleşilere; "Kadınlar Ülkesi"nin yönetmeni Şirin Bahar Demirel, "Soluk"un yönetmeni Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık,  "Mimaroğlu"nun yönetmeni  Serdar Kökçeoğlu ve yapımcı Dilek Aydın , "Kumbara"nın yönetmeni Ferit Karol, yapımcı Nefes Polat,  "Maddenin Halleri"nin yönetmeni Deniz Tortum ve daha pek çok isim katılacak.

Çevrimiçi söyleşilerin gün ve saatleri:

Film: Kadınlar Ülkesi

Söyleşi: Şirin Bahar Demirel

Tarih: 25 Aralık, 21.00

Film: Bilmemek

Söyleşi: Yönetmen Leyla Yılmaz Oyuncular Senan Kara, Emir Özden, Yurdaer Okur

Tarih ve saat: 27 Aralık, 20.00

Film: Soluk

Söyleşi: Yönetmen Özkan Yılmaz Oyuncular: Uğur Polat, Emrullah Çakay ile Aslı İnandık

Tarih ve saat: 27 Aralık, 21.00

Film: Maddenin Halleri

Söyleşi: Yönetmen Deniz Tortum 

Tarih ve saat: 29 Aralık, 20.00

Film: Mimaroğlu

Söyleşi: Yönetmen Serdar Kökçeoğlu ve yapımcı Dilek Aydın

Tarih ve saat: 29 Aralık, 21.00

Film: Kumbara

Söyleşi: Yönetmen Ferit Karol, yapımcı Nefes Polat

Tarih ve saat: 30 Aralık, 21.00


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