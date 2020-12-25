'Biz de Varız!' programındaki filmlerin yönetmen ve oyuncularıyla çevrimiçi söyleşiler
İstanbul Modern Sinema’nın hazırladığı "Biz de Varız!" programı devam ediyor. Bu yıl ilk kez çevrimiçi ve ücretsiz gerçekleşen programdaki filmlerin yönetmen ve oyuncuları izleyicilerle çevrimiçi söyleşide buluşuyor.
İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiler İstanbul Modern’in YouTube kanalında canlı olarak yayımlanıyor.
Çevrimiçi söyleşilere; "Kadınlar Ülkesi"nin yönetmeni Şirin Bahar Demirel, "Soluk"un yönetmeni Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık, "Mimaroğlu"nun yönetmeni Serdar Kökçeoğlu ve yapımcı Dilek Aydın , "Kumbara"nın yönetmeni Ferit Karol, yapımcı Nefes Polat, "Maddenin Halleri"nin yönetmeni Deniz Tortum ve daha pek çok isim katılacak.
Çevrimiçi söyleşilerin gün ve saatleri:
Film: Kadınlar Ülkesi
Söyleşi: Şirin Bahar Demirel
Tarih: 25 Aralık, 21.00
Film: Bilmemek
Söyleşi: Yönetmen Leyla Yılmaz Oyuncular Senan Kara, Emir Özden, Yurdaer Okur
Tarih ve saat: 27 Aralık, 20.00
Film: Soluk
Söyleşi: Yönetmen Özkan Yılmaz Oyuncular: Uğur Polat, Emrullah Çakay ile Aslı İnandık
Tarih ve saat: 27 Aralık, 21.00
Film: Maddenin Halleri
Söyleşi: Yönetmen Deniz Tortum
Tarih ve saat: 29 Aralık, 20.00
Film: Mimaroğlu
Söyleşi: Yönetmen Serdar Kökçeoğlu ve yapımcı Dilek Aydın
Tarih ve saat: 29 Aralık, 21.00
Film: Kumbara
Söyleşi: Yönetmen Ferit Karol, yapımcı Nefes Polat
Tarih ve saat: 30 Aralık, 21.00
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