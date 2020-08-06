Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Saygıner yardım bekliyor

06 Ağustos 2020 Perşembe, 13:32

Bizimkiler dizisi ile milyonlarca insanın kalbinde taht kuran oyuncu Uğurtan Sayıner, son günlerde sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

Sayıner’in durumunun ağır olduğu ve acilen hastanede tedavi edilmesi gerektiği Twitter’dan duyuruldu.

Berna Laçin de bu tweet’lerden birisini paylaştı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e “İlginizi ve yardımınızı rica ediyoruz” diye seslendi.

BİZİMKİLER’İ ÇOK ÖZLÜYORDU

Saygıner, bundan 4 yıl önce bir TV programına katılmış ve duygusal anlar yaşamıştı. O programda Bizimkiler setini çok özlediğini belirten Saygıner, şöyle demişti:

“Sette çok eğleniyorduk. Orası bir aileydi. En çok Ercan'la eğlenirdim. O benim kadim dostum. Beraber tiyatro yaptık. Bizimkiler'de herkes kendinden bir şey buldu. Her apartmanda bir tane kapıcı Cafer var. Sanırım Cemil ile benzer yönlerimiz oldu. Ben hiç içki içmezdim, bir süre sonra içki içer oldum.