Bjelica: Fenerbahçe beni istiyor, ama...
Nenad Bjelica, Fenerbahçe’nin kendisini Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımın başında görmek istediğini söyledi. Hırvat teknik adam, virüsün seyrinin buna şimdilik izin vermediğini de belirtti.
Nenad Bjelica, Fenerbahçe’nin kendisini Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımın başında görmek istediğini söyledi. Hırvat teknik adam, virüsün seyrinin buna şimdilik izin vermediğini de belirtti.
Dinamo Zagreb'ten ayrılan ve adı Fenerbahçe ile de anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu. RTL'ye konuşan Bjelica, "Fenerbahçe ile görüşmelerimiz hala devam ediyor ancak Fenerbahçe ile anlaşamamam diye endişeli değilim. Avrupa'nın 5 büyük liginde de çalışabilecek tecrübedeyim. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz henüz bitmedi. Beni haziran başında takımın başında görmek istediklerini söylediler. Ancak, Türkiye'deki koronavirüs salgınının boyutları işimizi kolaylaştırmıyor" ifadelerini kullandı.
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