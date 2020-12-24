Bloomberg: ABD, Suudi Arabistan'a güdümlü füze satışına hazırlanıyor
Bloomberg ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, yüksek güdümlü havadan-karaya füze mühimmatının Suudi Arabistan'a "Doğrudan Özel Satış" üzerinden ihraç edilmesinin yolunu açtığını öne sürdü.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Riyad'a 478 milyon dolar değerinde savaş uçaklarında kullanılmak üzere 7 bin 500 adet havadan-karaya füze mühimmatının ihracat lisansına onay verdiğini kongreye tebliğ ettiği ileri sürüldü.
Bloomberg tarafından yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu ihracat lisansının Raytheon'a verildiği ve Suudi Arabistan'a satışına onay verilen mühimmatın ise lazer güdümlü ve iç navigasyon özelliği bulunan en gelişmiş mühimmatlardan "Paveway IV" akıllı mühimmatı olduğu belirtildi.
ÖZEL SATIŞLAR KAMUYA AÇIKLANMIYOR
ABD'de askeri satışlar, hükümetler arasında yapılan Dış Askeri Satış ve Amerikan silah şirketleri ile yabancı hükümetler arasında yapılan "Doğrudan Özel Satış" olarak ikiye ayrılıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Dış Askeri Satışları kamuoyuna duyururken, Doğrudan Özel Satışlar kamuya açıklanmıyor.
ABD, 2015'te Paveway füzelerinin bir önceki versiyonlarından Suudi Arabistan'a 8 bin adet satmıştı.
Geçen yıl da ABD Dışişleri Bakanlığının, Suudi Arabistan için verdiği "acil askeri satış yetkisi" kapsamında 8,1 milyar dolarlık satışın 1,5 milyar dolarının gelişmiş Paveway füzeleri için olduğu iddia edilmişti.
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