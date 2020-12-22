Bloomberg'ten Erdoğan yorumu: Rakipleri sertleşiyor, stratejisi çıkmazda

22 Aralık 2020 Salı, 16:03

Dış politikada izlenen sert çizginin, yerel seçimlerde büyük şehirlerde yaşanan hezimetin üstünü örtmeye yetmediğinin vurgulandığı makalede, "Hiçbiri Erdoğan’ın eski kalesi İstanbul’daki [siyasi] durumdan ve parti üyeliklerinde yaşanan önemli düşüşten daha utanç verici değildi" ifadeleri yer alıyor.

"ERDOĞAN'IN STRATEJİSİ ÇIKMAZDA"

Erdoğan'ın temel stratejisinin artık bir çıkmazda olabileceğini ifade eden Ghosh'a göre, "Ne yatırımcılar ne de halk, Erdoğan’ın yeni ekonomik dönem vaadini ciddiye almıyor. Erdoğan ve partisi, kentliler ve genç muhafazakarlar da dahil olmak üzere geniş bir siyasi seçmen yelpazesinin güvenini kaybediyor..."

Koronavirüs salgınındaki tırmanışla birlikte, 2021 için öngörülen ekonomik toparlanma umudunun da çöktüğünü belirten Gosh'a göre, "Muhalefet partileri inisiyatifi yeniden kazanmak için can atıyor." Erdoğan'ın 2023 yazı için yapılan erken genel seçim çağrılarını görmezden gelebileceğinin vurgulandığı makaleye göre Erdoğan, büyük bir siyasi baskıyla karşı karşıya.

AKŞENER-KAFTANCIOĞLU EŞLEŞMESİ: ÇİFTE TEHDİT

Gosh'a göre, bu siyasi baskıyı gerçekleştirecek rakipler arasında, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi kamuoyunun takdir ettiği siyasetçilere sahip olan CHP ve Meral Akşener önderliğindeki İYİ Parti öne çıkıyor, "Türk nüfusunun yaklaşık beşte birinin İstanbul'da yaşıyor olması da muhalefetin, AKP’nin Türk siyasetindeki yirmi yıllık hakimiyetini sona erdirme umutları açısından hayati önem taşıyor."

Makalede yer alan görüşe göre, "Erdoğan, Türkiye siyasetinin zirvesinde, kariyerinin en güçlü muhalefetiyle 2021'e girmeye hazırlanıyor." Gosh'un, "motosiklet süren, solcu feminist" olarak tarif ettiği CHP'li Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Partili Akşener'in eşleşmesi ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi için eşi görülmemiş bir çifte tehdidi temsil ediyor."