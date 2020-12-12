BM Genel Sekreteri Guterres’ten iklim değişikliği konusunda acil durum çağrısı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres iklim değişikliği zirvesinde yaptığı konuşmada, dünya liderlerinin küresel ısınmadan kaçınmak için harekete geçmeleri için ülkelerinde ‘iklim acil durumu’ ilan etmeleri gerektiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği zirvesinde yaptığı konuşmada, küresel ısınmaya bir kez daha dikkat çekti. Guterres, dünya liderlerinden ‘iklim acil durumu’ ilan etmelerini talep ederek, “Hala dramatik bir acil durumla karşı karşıya olduğumuzu inkar eden var mı? Bu nedenle bugün, dünya çapındaki tüm liderleri, karbon nötrlüğüne ulaşılıncaya kadar ülkelerinde İklim Acil Durumu ilan etmeye çağırıyorum” dedi.
“GELECEK NESİLLERE BOZULMUŞ BİR GEZEGEN BIRAKIYORUZ”
Guterres, koronavirüs salgınının ardından başlatılan ekonomik kurtarma paketlerinin düşük karbonlu bir geleceğe geçişi hızlandırmak için bir fırsat olduğunu söyledi, ancak bunun yeterince hızlı gerçekleşmediği konusunda uyardı. Guterres konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"G20 üyeleri teşvik ve kurtarma paketlerinde fosil yakıt üretimi ve tüketimiyle bağlantılı sektörlere düşük karbonlu enerjiden yüzde 50 daha fazla harcıyorlar. Bu kabul edilemez. Koronavirüsten kurtulmak için gereken trilyonlarca dolar, gelecek nesillerden ödünç aldığımız paradır. Bu kaynakları, gelecek nesilleri bozulmuş bir gezegende bir yığın borçla bırakmak için kullanamayız.”
En Çok Okunan Haberler
- DEVA'nın anketi ortaya çıktı! Kongre için tarih verildi
- CHP'lilerden Fahrettin Altun videosu
- CHP'li Başarır duyurdu: Bir satış daha oluyor
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Akşener'den adaylık sorusuna yanıt
- AKP'ye kötü haber! Oylardaki düşüş sürüyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısıtlama' açıklaması
- İmamoğlu hakkındaki önergeye ret!
- Koronavirüs tablosunda bir günde ikinci değişiklik
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
Video Haberler
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Safaride korku dolu anlar! Zürafa peşlerini bırakmadı
- Törende dikkat çeken diyalog
- 'Çalma' diyaloğu kahkaha dolu anlar yaşattı
- Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
- DEVA'nın anketi ortaya çıktı! Kongre için tarih verildi
- CHP'lilerden Fahrettin Altun videosu
- CHP'li Başarır duyurdu: Bir satış daha oluyor
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Akşener'den adaylık sorusuna yanıt
- AKP'ye kötü haber! Oylardaki düşüş sürüyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısıtlama' açıklaması
- İmamoğlu hakkındaki önergeye ret!
- Koronavirüs tablosunda bir günde ikinci değişiklik
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi