BM Genel Sekreteri Guterres'ten Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye övgü

18 Aralık 2020 Cuma, 13:17

Guterres, BM'nin kuruluşunun 75'inci yılı dolayısıyla Federal Meclisi'ndeki konuşması sırasında Pfizer/Biontech aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e övgüde bulundu.

Guterres, "Kendilerine buradan saygılarımı sunuyorum. Aşının geliştirilmesine büyük katkılarından dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bütün Almanlar, ikisinin performansıyla gurur duymalıdır" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri, şu anki mücadelenin, aşının küresel bir kamu malı görülmesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, her yerde ve herkes için erişilebilir, uygun fiyatlı olması gerektiğinin altını çizdi.

YANLIŞ BİLGİLENDİRMEYE KARŞI DA SAVAŞMALIYIZ

Popülizm ve yanlış bilgi kirliliğine de değinen Guterres, şöyle devam etti:

"Yanlış bilgilendirme virüsüne karşı da hareket etmeliyiz. Tüm dünyada popülist, bilimi görmezden gelen yaklaşımların halkı yanılttığını, yanlış bilgi ve çılgın komplo teorileriyle birleştiğinde işleri daha da kötüleştirdiğini görüyoruz. Bu nedenle Birleşmiş Milletler olarak bilime ve gerçeklere dayalı bilgi ve tavsiyelerle güven sağlamaya çaba sarf ediyoruz."

EKONOMİK KRİZLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Guterres, Kovid-19 salgınının dünyayı altüst ettiğine ve salgının 1,5 milyondan fazla kişinin hayatına mal olduğuna dikkati çekerek, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

"Ekonomiler çöküyor, şirketler kapanıyor, işsizlik artıyor, her yerde insanlar acı çekiyor. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaktan çok uzaktayız. Yoksulluk artıyor, kıtlık tehdit ediyor. Zamanımızın en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıyayız. Salgın, toplumlarımızın ortak geleceğimizi tehlikeye atan mevcut yapıları ve koşulları olan derin zayıflıklarını ve fay hatlarını ortaya çıkardı. Eşitsizlikler, adaletsizlik, yetersiz sosyal güvenlik. Her yerde, en zayıflar en çok acı çekiyor. Küresel zorlukların, aynı zamanda küresel çözümler gerektirdiği açıktır."