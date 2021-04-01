BM, insani kriz tablosunun her geçen gün ağırlaştığı Suriye’ye destekte hedefi tutturamadı

01 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Suriye’ye insani yardım için düzenlenen uluslararası donör konferansında mali destek taahhüdü beklentilerin altında kaldı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla düzenlenen iki günlük toplantıda katılımcı devletlerin Suriye’ye 6 milyar 400 milyon dolar yardım sağlamayı taahhüt ettiği belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM), en az 10 milyar dolar yardım sağlanmasını hedefliyordu.

Konferansın ardından açıklama yapan AB Komisyonu’nun Kriz Yönetimi’nden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, toplanan yardımın 4 milyar 400 milyon dolarının bu yıl için öngörüldüğünü, geriye kalan 2 milyar doların ise 2022’de kullanılacağını belirtti. AFP’nin haberine göre, konferansta uluslararası finans kuruluşları da 7 milyar dolarlık düşük faizli kredi sözü verdi. Kimi yorumda yeterli miktara ulaşılamamasına yönelik “Taahhüt edilen para, bağışta bulunanların, hayatları paramparça olan milyonlarca Suriyelinin yakarışlarını duymadığı endişelerini doğruladığı” değerlendirmesinde bulunuldu.

Suriye’deki insani krizin aşılması için 1 milyar 700 milyon Avro yardım taahhüdü veren Almanya, en fazla destek sağlayan ülke oldu. ABD yaklaşık 600 milyon dolar, İngiltere de yaklaşık 281 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu. AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise 2021 ve 2022 yılları için Birlik kasasından 560’ar milyon Avro yardım taahhüt ettiklerini duyurdu. BM ve AB tarafından ortaklaşa düzenlenen iki günlük video konferansa yaklaşık 50 ülkeden 77 temsilci katıldı.

GUTTERRES UYARMIŞTI

BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres, konferansta “Suriyelilerin 10 yıl boyunca ölüm, yıkım, yerlerinden edilme ve yoksulluk” yaşadığını hatırlatarak çatışmaların azalmasına rağmen durumun kötüleştiğini belirtmişti. Gutterres, 13 milyondan fazla Suriyelinin geçen yıla kıyasla yüzde 20 daha fazla insani yardıma ihtiyacı olduğuna dikkat çekmişti. Buna rağmen, geçen yıla kıyasla konferansta daha az yardım taahhüt edildi. 2020 yılında yapılan yardım konferansında yaklaşık 6 milyar 900 milyon Avro taahhüt edilmişti.

Yerlerinden edilen milyonlarca Suriyeli’nin Covid-19 nedeniyle daha da zorlaşan koşullarına işaret eden BM, Suriye’ye insani yardım için 4 milyar 200 milyon dolara, komşu ülkelere giden Suriyeli sığınmacılar için de 5 milyar 800 milyon dolara ihtiyaç olduğunu bildirmişti.