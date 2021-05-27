BM: İsrail savaş suçu işlemiş olabilir
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michele Bachelet, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının savaş suçu olabileceğini söyledi.
BM İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'deki merkezinde düzenlenen bir toplantıda konuşan Bachelet, İsrail'in, Gazze'de vurduğu sivil binaların askeri amaçlarla kullanıldığına dair hiçbir kanıt gösternediğini söyledi.
47 üyenin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Bachelet, "Orantısız bulunursa, bu tür saldırılar savaş suçu teşkil edebilir" dedi.
Bachelet ayrıca, Hamas Gazze'deki İslamcı yöneticilerine, İsrail'e roket atmamalarına yönelik çağrıda bulundu.
İsrail ile Hamas arasında 10 Mayıs'ta başlayan 11 günlük savaşta, İsrail'in hava saldırıları sonucunda, Gazze Şeridi'nde 66'sı çocuk, 253 Filistinli hayatını kaybetmiş, bin 900'ü aşkın kişi yaralanmıştı. Hamas'ın roket saldırıları sonucunda İsrail'de de 1'i çocuk 12 kişi ölmüş, 357 kişi yaralanmıştı.
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