BM, mültecilere ev sahipliği yapan 5 ülkeyi açıkladı

28 Aralık 2020 Pazartesi, 11:19

Dünyada en fazla mülteciye sahip olan ülkeler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından açıklandı. En fazla mülteciye ev sahipliği yapan 5 ülke arasında Türkiye, Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya yer aldı.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, “Bu 5 ülke cömertçe dünyadaki mültecilerin çoğuna ev sahipliği yapıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de UNHCR istatistiklerine göre yaklaşık 4 milyon mülteci bulunurken, dünya genelinde Suriyeli mültecilerin yüzde 98’i Türkiye’de yaşıyor.



