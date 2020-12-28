BM, mültecilere ev sahipliği yapan 5 ülkeyi açıkladı
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan 5 ülkeyi açıkladı. Türkiye’nin de bulunduğu 5 ülke arasında Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya yer aldı.
Dünyada en fazla mülteciye sahip olan ülkeler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından açıklandı. En fazla mülteciye ev sahipliği yapan 5 ülke arasında Türkiye, Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya yer aldı.
Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, “Bu 5 ülke cömertçe dünyadaki mültecilerin çoğuna ev sahipliği yapıyor” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de UNHCR istatistiklerine göre yaklaşık 4 milyon mülteci bulunurken, dünya genelinde Suriyeli mültecilerin yüzde 98’i Türkiye’de yaşıyor.
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