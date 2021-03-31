Bodrum kıyılarına bu kez de borik asit döküldü

31 Mart 2021 Çarşamba, 09:40

Bodrum’da geçen yıl başlayan ve bu yıl daha sezon başlamadan zirve yaptığı gözlenen beyaz kum furyası sonrası sahillere bu sefer de borik asit döküldü. Yalıkavak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir otelde, kıyı kesimine kimyasal madde olan borik asit döktü. ANKA'nın haberine göre, Eti Maden etiketi ile çuvallar dolusu Borik asit TIR'larla taşındı. Taşınan Borik asit daha sonra vinç yardımıyla indirilerek kıyıya serildi.

Geçtiğimiz günlerde, Pina Yarımadası’nda bulunan bir otelin sahile beyaz kum döktüğü ihbarının üzerine harekete geçen, jandarma ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Olaydan sorumlu tesise 270 bin lira idari para cezası verilmişti. Yapılan incelemeler sonucunda sahile dökülen maddenin yüzde 55 oranında mermer tozu yoğunluklu kalsiyum oksit maddesi olduğu belirlenmişti.

Sahillerin giderek daha fazla kuvars tozu ile kaplanması üzerine Bodrum Belediyesi denetimleri artırdı. Belediye ekipleri son 6 günde, 7 otel, 1 beach ve 3 tatil sitesi sahiline beyaz kumların serilmesini engellenirken işletmeler ise geri adım atmamakta direniyor. Alınan bilgilere göre birçok otel kuvars tozu için Belediyeye izin başvurusunda bulunmuş durumda.

"KIYIYA YAPILANLARI KATLİAM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Kent Konseyi Kıyı Komisyonu üyesi ve eczacı Sema Höcek ise Borik asidin insan sağlığına olan etkilerine dikkat çekerek ANKA Haber Ajansı’na şöyle konuştu:

"Kıyıya yapılanları katliam olarak değerlendiriyoruz. Bodrum kıyılarının rant uğruna talan edilmesi, işgal edilmesi kaçak yapılaşmaya kurban edilirken, kamunun elinden kıyılar alınırken özel belirli kişilere, işletmelere peşkeş çekilirken şimdi bir de önce mermer tozu Maldivler'e özenti çıktı. İlk defa ise karşımıza şimdi borik asit çıktı. Kıyıya borik asit döşeniyor. Her ne olursa olsun zararlı veya zararsız bir maddenin dökülmesi zaten suç. Bu asidin dozajı fazla olduğunda insan sağlığına zarar veren endüstride kullanılan, havai fişeklere o mavi rengini veren bir maddedir. İl Tarım Müdürlüğü hangi yetkiyle bunu onaylıyor. Bu hukukun, genelgelerin ve yasaların arkadan dolanmasıdır. Bir kılıf hazırlanmış, Bir kağıt verilmiş git kumu ser denilmiş. Firma kumu da sermiyor borik asit seriyor. Bu konu İl Tarım Müdürlüğü'nün yetkisinde değil, burada bir yetki aşımı söz konusu. Kıyılarda yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanı'dır. Tarım Müdürü'ne sesleniyorum siz görevinizi yapın siz bize temiz ve sağlıklı gıda yediriniz. Elinizi kıyılarımızdan çekin yetki gaspı yapmayınız."

"BODRUM KIYILARINDA YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜREGELEN BİR RANT SÖZ KONUSU"

Mermer tozundan sonra borik asidin sahillerde kullanılmasını değerlendiren Kent Konseyi Kıyı Komisyonu üyesi ve hukukçu Feyha Karslı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün görüş bildirmesini yetki aşımı olarak değerlendirdi. Karslı, “Bodrum’un kıyılarında zaten yoğun bir şekilde süregelen bir rant söz konusu. İki yıldır bu kıyılara mermer tozu dökülmesi ya da daha başak kimyasallar dökülmesi suretiyle giden bir süreçte devam ediyor. Dün de tespit ettiğim ise borik asit meselesi oldu. Yalıkavak’ta İnci Turizm Otelcilik ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait Delta isimli otelin sahil şeridine borik asit dökümü başlamış durumda" dedi.

"DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERİYOR"

Karslı, şirketin, kendi otelinin sahil şeridine kum sermek için Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak görüş sorduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de personel göndererek ‘Kum serim işleminin uygun olduğuna dair görüşünü bildiriyor. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sahillerde kum serim işlemine dair ne yeterliliği söz konusu ne de yetkisi. Burada bir yetki aşımı vardır. Kıyılar devletin hükmü ve tasarrufu altındadır. Bu devlet Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü değildir yalnız. Burada bir manevra yapmak suretiyle işlem yapılmıştır. Burada altını çizmek istediğimiz Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ve görüş isteyen turizm şirketinin manevrasıdır. Yani bu şekilde doğaya, doğal olana çevre ekosistemine, insan sağlığına zarar vermektedir.”

"KURUM YETKİ AŞIMI YAPTI"

İl Tarım Müdürlüğü’nün hiçbir yetkilisinin bulunmadığını ifade eden Karslı, "Kurum yetki aşımı yapmıştır. Yasa ile verilmiş bir yetki de yok. Doğayı talan devam ediyor. Bizler de mücadele ediyoruz. Umarım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yetkisini aşan bütün idari işlemleri yapacaktır. Aynı şekilde kıyıya hukuksuzca müdahale eden firma hakkında da gerekli işlemler yapılır diye umuyoruz" dedi.

KULLANIM ALANLARI

Borik asit, (borasis asit ya da ortoborik asit olarak da adlandırılır) borun zayıf bir asididir. Beyaz toz halinde suda çözünebilir formda bulunur. Borik asit kolemanit cevheri ile sülfürik asidin veya boraks ile bir mineral asidin reaksiyona girmesi ile elde edilir. Borik asit özel tip cam, deterjan, tarım, alev geciktirici, nükleer enerji, ahşap koruma ve tıp gibi çeşitli alanlarda kullanılmakta.