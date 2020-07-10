'Bodrum üzerinde oyunlar oynanıyor'

10 Temmuz 2020 Cuma, 09:16

Türkiye’nin en ünlü turizm bölgelerinden olan Bodrum’da 370 TL’ye döner satılması tartışmaları devam ederken, Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri, turizmci Galip Gür, Bodrum üzerinde oyunlar oynandığını, ilgili kurumların denetimlerini yapması fiyat listesinin asılması ve menü bulunması gerektiğini söyledi.

‘HAKSIZLIK YAPILIYOR’

Dünya basınında da gündem olan 370 TL’lik döner fiyatını turizmci Gür değerlendirdi. Dünyada turizm beldeleri sınırlarını nasıl açmak ve turist çekmek için çaba gösterirken, Bodrum’un, paylaşılmış adisyon fişi üzerinden gündeme gelmesinin doğru olmadığını savundu. Gür, “Bu tartışmada sadece yerel yönetimlerin sorumluluğu yok. Turizm, odalar ve diğer kurumların denetleme ve takip etme yetkisi var. Burada sadece belediye başkanını hedef almak bence doğru bir yaklaşım değil. Haksızlık yapılıyor. Fiyatlandırma ile ilgili tek yetkili belediye değil. Sorumlu kurumlarda çıkıp açıklama yapmalı” dedi.

Galip Gür, “Döner fiyatı çok tartışıldı. Ama bu bir algı yönetimi. Kim daha çok sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşırsa o doğruymuş gibi algı oluşuyor. Her işletme kafasına göre fiyatlandırma yapamaz. Bakanlık belgeli iseniz sunacağınız ürünün fiyatını bilgilendirmek ve onaylatmak zorundasınız. Örneğin, siz otelde ve işyerinde satacağınız ürünü veya odanın fiyatını kendiniz tayin edersiniz. Bir odayı 100 Avro’ya satacağınızı beyan eder, bunu bakanlığa bağlı komisyona bildirirsiniz. Tabii bu rakamın altında bir fiyat uygulayabilirsiniz, bu size bağlı. Bakanlık sizin gönderdiğiniz formlara bakar inceler, onaylar ve size geri gönderir. Serbest piyasa diye, gelen müşteriye 200 Avro fiyat çekemezsiniz. Bu dolandırıcılığa girer. Eğer komisyon bu rakamı çok bulursa, onaylamaz, belirleyeceği fiyata satmanıza izin verir. Eğer belirlediğiniz rakamı komisyon onaylamışsa kimsenin itiraz etmeye hakkı yok. Bunu herkes bilmeli. Fiyatı pahalı bulan müşteriye komisyonun fiyatı onayladığı formu gösterebilirsiniz” dedi.

Tartışmaların girişte fiyat listesi ve menü olmamasından kaynaklandığını anlatan Gür sözlerini şöyle sürdürdü. “Her işletmenin önünde fiyat listesi ve masasından menü olmalı. Zaten bu fiyat listesini koymak zorunda. Ama çoğu işletme kurala uymuyor. Herkes her yerin fiyatlandırmasını bilmek zorunda değil. Asıl halledilmesi gereken menü meselesi. Bu kurala uymayan işletme tuzak kurmuş oluyor. Ben bayramlarda, 80 Avro olan odanın fiyatını 600 Avro’ya çıkaran otelleri gördüm. Bu resmen dolandrıcı fırsatcılıktır. Bu fırsatçılığı da göz ardı etmemek gerek.