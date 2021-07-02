Bodrum’a en büyük arıtma artıma tesisi

02 Temmuz 2021 Cuma, 07:40

37 bin metreküp kapasiteyle yaklaşık 195 bin kişiye hizmet verecek olan Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi temel atma töreni Dr. Osman Gürün’ün de katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan yatırımlarla Bodrum kıyı şeridinde altyapı yüzde 46’dan yüzde 91 oranına yükselecek. Ayrıca altyapı hizmetlerinden yararlanan nüfus 170 binden 750 bine çıkacak.

'BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILDI'

Yıllardır bekledikleri yatırımın hizmete girdiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kent için çok önemli bir yatırım hayata geçiyor. Siz değerli vatandaşlarımız bizleri seçerek politik bir dönüşümün önünü açtınız ve gündelik yaşamı birlikte inşa edelim dediniz. Biz de özellikle büyükşehir belediyemiz uyum içinde çalışarak Bodrum’a hizmet ediyoruz. Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak bu modern tesisten elde edilecek arıtılan suyun mandalina bahçelerinde kullanılacak olması bu su kıtlığında çok önemli. Osman başkanımızla birlikte seçildiğimiz günden bu yana Bodrum’un eksiklerine dair çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Kentin 13 ilçesine eşit hizmet götürdüklerini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Bu yatırım 2015 yılının ortasında başlayan Dünya Bankası kredi anlaşmasından itibaren başlayan bir projeydi. Türkiye’de sadece iki belediye bu krediden yararlanabildi ve 83 milyon Avro kredi sağladık. Sadece Bodrum değil, Fethiye ilçemizin Ölüdeniz, Hisarönü- Ovacık mahallelerimizde de arıtma tesisi ve kanalizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Marmaris ilçemizdeki arıtma tesisinin kapasitesini iki katına çıkarıyoruz ve Milas ilçemizin Ören mahallesine de arıtma tesisi yapacağız. Ula ve Kavaklıdere kanalizasyon hatlarını tamamladık. Bodrumda yıllardır üstyapı yapılmış ancak altyapıya bir şey yapılmadığı için şikâyetler ortaya çıkmış. Seçimde Ahmet Başkanımızla bir söz verdik bu altyapı sorununu çözeceğiz. Ben araştırmadan kolay söz vermem ancak Bodrum’a bu ihtiyaç önem arz ettiği için söz verdim ve şu anda yapıyoruz” dedi.