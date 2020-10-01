Bodrum'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD: Bodrum Mugla'da Saat 14:05'de, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
01 Ekim 2020 Perşembe, 14:21
Abone Ol google-news



 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler