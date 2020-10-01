Bodrum'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD: Bodrum Mugla'da Saat 14:05'de, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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