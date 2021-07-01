Bodrum'da "Denize en çok mavi yakışır" etkinliği sürüyor

01 Temmuz 2021 Perşembe, 13:41

Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi'nin "Denize en çok mavi yakışır" sloganını temel alarak çevre koruma kapsamında gerçekleştirdiği deniz dibi temizliği etkinlikleri devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Bitez Koyu, Gümüşlük ve Turgutreis'te gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinin bu haftaki durağı Güvercinlik oldu. Bodrum Belediyesi'nin "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla 7 yıldır çevre koruma çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği deniz dibi temizliği için bu yıl da Bodrum Belediyesi dalış ekibinde yer alan dalgıçlar görevlendirildi. Dalgıçlar, sahilin tamamında denizin dibini atıklardan arındırdılar. Temizlik çalışması 2 saat sürdü. Çalışma sonunda deniz 46 kg cam, 12 kg plastik, 276 kg da metal/demir gibi çok sayıda atık maddeden arındırıldı. Toplam 334 kg atığın çıkarıldığı temizlik çalışmaları sonrası atıklar ayrıştırma işlemlerinin ardından kamyona yüklenerek geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

ÖĞRENCİLER, DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ

Dalış ekibi deniz dibi temizliği yaparken, Tepecik Demir Topal İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri de etkinliğe katılarak sahil kısmında kıyı temizliği gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri, çevrenin korunması ve geri dönüşümün önemi üzerine çıkan atıklardan örnekler sunarak öğrencileri bilgilendirdi.

Öğrencilerin çevreyi atıklardan arındırma çalışmalara dahil edilmesi, çevre bilinci kazanmalarına da katkı sağlamayı amaçlıyor.