Bodrum'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA
02 Eylül 2021 Perşembe, 14:22
Bodrum'da orman yangını
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Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.


Bölgeye bir uçak, 5 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.


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