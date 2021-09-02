Bodrum'da orman yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye bir uçak, 5 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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