'Bodrum'da örnek projeler hayata geçecek'

31 Temmuz 2020 Cuma, 10:08

Akyarlar sakinleri, bölgede yapımı su¨rdu¨ru¨len altyapı yatırımı nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları paylaşırken yıllar sonra beklenen hizmetin kendilerine ulaşmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdi. “Geçici çözu¨mlerle gu¨nu¨ kurtarmak değil, Bodrum’un sorunlarına kalıcı çözu¨mler u¨retmek istiyoruz” diyen Başkan Aras, sözlerini şöyle su¨rdu¨rdu¨: “Bu çalışma tamamlanır tamamlanmaz, hiç vakit kaybetmeden u¨styapı faaliyetlerimizi başlatacağız. Her mahallemizin dokusuna uygun örnek projelerimizi hayata geçireceğiz. Sizlerin istekleri ve önerileri doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceğiz.”