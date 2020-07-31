'Bodrum'da örnek projeler hayata geçecek'

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan altyapı çalışmalarının ilk noktası olan Akyarlar’da vatandaşla buluşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mahalle sakinlerinin istek, şikâyet ve önerilerini dinledi.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2020 Cuma, 10:08
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Akyarlar sakinleri, bölgede yapımı su¨rdu¨ru¨len altyapı yatırımı nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları paylaşırken yıllar sonra beklenen hizmetin kendilerine ulaşmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdi. “Geçici çözu¨mlerle gu¨nu¨ kurtarmak değil, Bodrum’un sorunlarına kalıcı çözu¨mler u¨retmek istiyoruz” diyen Başkan Aras, sözlerini şöyle su¨rdu¨rdu¨: “Bu çalışma tamamlanır tamamlanmaz, hiç vakit kaybetmeden u¨styapı faaliyetlerimizi başlatacağız. Her mahallemizin dokusuna uygun örnek projelerimizi hayata geçireceğiz. Sizlerin istekleri ve önerileri doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceğiz.”


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