02 Eylül 2021 Perşembe, 19:01

Alazeytin Mevkii’nde başlayan orman yangını, yaklaşık 7 kilometre ilerleyerek Çiftlik köyündeki zeytinlikler ve evlerin bahçelerine kadar girdi. Birçok köylü ve tatilci, ellerinde kazma kürek ve yangın söndürme tüpleri ile evlere yaklaşan alevleri söndürmeye çalıştı. Bu arada yangın saat 17:30 sıralarında kontrol altına alındı. Alevlerin ilk belirlemelere göre 6 hektar zeytinlik alan ile12 hektarlık ormanlık araziye zarar verdiği öğrenildi. Yangının başlama nedeni ile ilgili olarak güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 2, 2021

Bölgede gönüllülerle söndürme çalışmasına katılan Muğla Barosu avukatlarından Azat Öztürk, “Uçak, helikopter ve arazözler ile vatandaşlar tam zamanında müdahale etti. Yangın Çiftlik köyünü geçseydi buradan Gökova’ya ve Mazı’ya doğru giderdi. Evlerin bahçelerine kadar giren yangını son anda söndürebildik. Bölgede halen şiddetli rüzgar var ve sık sık yön değiştirerek ekiplere zor anlar yaşatıyor” diye konuştu.