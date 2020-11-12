Bodrumspor'da Tahsin Tam dönemi
MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Tarık Daşgün'le yollarını ayırdıktan sonra 6 maçlık galibiyet hasretine deplasmanda Sakaryaspor'u 6-2 yenerek son verip düşme hattından kurtulma yolunda umutlanan Bodrumspor, yeni teknik adamını da buldu.
Emin Yılmaz yönetiminde çıkarak kritik 3 puanla üzerindeki ölü toprağını atan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktörlük için Tahsin Tam'la anlaştı. Süper Lig'de daha önce Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor'da Tamer Tuna'nın yardımcılığını yapan 51 yaşındaki Tam'la 1.5 yıllığına el sıkışıldı. Bugün işbaşı yapacak Tam ve ekibi, Sakaryaspor maçını da tribünden takip etti.
OZAN SOL PATLADI
Bodrumspor'da bu sezon beklenen performansın altında kalan Ozan Sol, Sakaryaspor'a patladı. Geçen sezon 17 maçta 7 gol atan Ozan, bu yıl forma giydiği ilk 6 haftada tek golle yetindi. Tecrübeli forvet dün Sakaryaspor ağlarına 3 gol birden gönderdi. Harun da 2 golle galibiyete katkı yaptı. Sakaryaspor'a Bodrum hezimeti sonrası teknik heyette değişiklik yaşandı.
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