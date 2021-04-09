Nefes almakta zorluk çeken kadının boğazından takma dişleri çıktı
Afyonkarahisar’da yaşlı bir kadın, uyuduğu esnada nefes alma zorluğu çekmeye başlayınca yakınları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını şokunu yaşadı. Yapılan kontrollerde kadının takma dişlerinin boğazına kaçtığı tespit edilirken, metal kancalı dişler yaklaşık 1 saat süren zorlu operasyonun ardından talihsiz kadının boğazından çıkarıldı.
Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde uyuyan S.H.A., (72) isimli yaşlı kadın boğazında acı ve nefes alma güçlüğü hissedince bir anda uyandı.
Boğazında batma olduğunu fark eden kadın evdeki yakınlarından yardım isteyince yakınları S.H.A.’yı hemen hastaneye götürdü.
Hastanede yapılan incelemede ve röntgen çekiminde yaşlı kadının metal kancalı dişlerinin boğazına kaçtığı belirlenince Kulak Buran Boğaz uzmanları tarafından S.H.A. hemen ameliyata alındı.
Yaklaşık 1 saat süren zorlu ameliyatın ardından S.H.A.’nın boğazına kaçan takma dişleri çıkarıldı.
Hastanede gözlem altında tutulmaya devam edelin yaşlı kadının durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, yaşanan olaya doktorlar bile şaşırdı.
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