Boğaziçi protestoları: Gözaltına alınan 51 kişi adliyeye sevk edildi
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto ettikleri için gözaltına alınan 51 öğrenci, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto eden öğrencilere yönelik gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor.
1 Şubat'ta üniversiteye yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan 51 öğrenci, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Öğrenciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 51 öğrenci adliyeye sevk edildi.
Öğrenciler mahkemeye çıkarılmayı beklerken arkadaşları da onları almak için adliye önünde bekliyor.
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