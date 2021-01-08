Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim üyelerinden bir kez daha protesto

08 Ocak 2021 Cuma, 13:13

Prof. Dr. Melih Bulu’nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmasının ardından başlayan eylemler sürüyor. Öğrencilerin eylemi günlerdir farklı alanlarda gerçekleştirilirken, bir grup akademisyen de geçen günlerde rektörlük binasına arkalarını dönerek protesto etmişti.



Akademisyenler, bugün cübbelerini giyip Güney Meydan’da bir araya geldi. Öğretim üyeleri, sessizce bekleyerek, rektörlük binasına arkalarını döndü. Ardından alkışlar eşliğinde okul içindeki ‘Basamaklar’a çıktı.

Akademisyenler, “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” diye bağırdı.

Eylem, okunan bildiriyle devam etti. Öğrenciler ve öğretim üyeleri dakikalarca karşılıklı birbirini alkışladı. Öğrenciler, öğretim üyelerine “Boğaziçi sizinle gurur duyuyor” diye seslendi.

Akademisyenlerin okuduğu ortak bildiride, "1 Ocak gece yarısı, 1980'lerin askeri vesayet rejiminden sonra ilk kez üniversitemize kurum dışından bir rektör atanmıştır. Bu durum 2016'dan bu yana ağırlaşarak sürmekte olan, rektör seçimlerini ortadan kaldıran antidemokratik uygulamanın bir devamıdır. Üniversitemizin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz" denildi.

"Üniveriste senatomuzun 2012 yılında kabul ettiği ilkelerden vazgeçmiyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar sıralandı:

"1- Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir.

2- Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir.

3- Üniversitelerin, özerk anayasal kurumlar olarak, akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır."

ÖĞRENCİLERDEN SANDIK EYLEMİ

Daha sonra bir araya gelen öğrenciler temsili olarak, ‘seçim sandığı’ kurarak oylama yaptılar.

Öğrencilerin ortak açıklamasında, “Üniversiteleri öğrenciler, emekçiler, akademisyenler yönetmeli. Kayyım rektörü kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dendi. Öğrenciler “Melih Bulu rektörümüz değildir” sloganı atarak, okulda demokratik bir seçim talep etti.

Öğrenciler, üniversitede demokratik bir seçim isteyip istemediklerine dair ‘Boğaziçi sandığı’nda oy kullandı.

ÖĞRENCİLER, REKTÖRLÜK BİNASININ ADINI "KAYYUMLUK" OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Boğaziçili öğrenciler, rektörlerin seçimle belirlenmesi taleplerine dikkat çekmek için önüne sandık koydukları Rektörlük Binası'nın adını "Kayyumluk" olarak değiştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri AKP’li Melih Bulu’nun üniversiteye rektör olarak atanmasına karşı eylemlerine 5'inci günde de devam ediyor.

Öğrenciler, rektörlerin seçimle belirlenmesi taleplerine dikkat çekmek için rektörlük binası önüne seçim sandığı koyduktan sonra bu kez de rektörlük binasının adını "Kayyumluk" olarak değiştirdi. Renkli kalemlerle yazılmış "Kayyumluk" ibaresi bulunan kağıttan tabela, rektörlük tabelesinin üzerine yapıştırıldı.