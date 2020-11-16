Boks ve kick boks federasyonlarından İyi Partili vekile tepki

16 Kasım 2020 Pazartesi, 13:48

"Horoz dövüşünü yasaklayan zihniyetin boks ve kickboks gibi spor adıyla insanların dövüşmesini halen serbest bırakmasını anlayan beri gelsin" şeklinde tweet atan Lütfü Türkkan'ı önce sporcular tepki gösterdi. Milli sporculardan bazıları "Biz Türkiye'yi temsil edip milli marşımızı dünyaya dinletiyoruz" şeklinde tweetler atarak tepkilerini dile getirirken Federasyonlar da gecikmede ve bugün bildiri yayınladı.

Türkiye Boks Federasyonu yaptığı açıklamada boksun asil bir spor olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: "Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan'ın Twitter üzerinden yaptığı talihsiz açıklama camiamızı derinden üzmüştür. Boks ve Kıck Boks sporu ile horoz dövüşünü benzetme yaparak yaptığı talihsiz açıklama ile Şanlı Bayrağımızı göndere çektiren, Ayyıldızlı Formasını kanının son damlasına kadar terleten bu ülkenin evlatlarını derinden yaralamıştır. Boks asil bir spordur. Boks ne demektir acaba biliyor mu? Boks "Yumruk yemeden, yumruk atma sanatıdır''. Dünyada yapılan araştırmalarda boks sporu tehlike sıralamasında bir çok branştan hatta futboldan bile daha az tehlikeli bir spordur. İncelemeden, araştırmadan yapılan bu açıklama gerçekten talihsiz ve düşüncesizce yapılmış bir açıklamadır. Boks Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınmış, Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında kurulan, Resmi Spor Federasyonları içerisinde bulunan Türkiye Boks Federasyonu tarafından temsil edilen bir branş olarak, ülke sporumuza Olimpiyat Oyunlarında madalya kazandıran az sayıda spor branşından birisidir. Boks; ülkemizi uluslararası arenada Avrupa, Dünya Şampiyonaları ile tüm uluslararası organizasyonlarda gururla temsil eden ve en çok madalya kazandıran branşlardan birisidir. Yapılan bu açıklama, ülkemizi her alanda başarı ile temsil eden, Ayyıldızlı Formasını gururla taşıyan, Şanlı Bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşımızı tüm Dünya ya dinleten asil sporcularımıza hakaret etmekten başka bir şey değildir. Ülkemizde binlerce kulüp, yüzbinlerce sporcu, antrenör, hakem, idareci bu sporla uğraşarak, geçimini sağlarken ve Ayyıldızlı Bayrağımızı her alanda göndere çektirme mücadelesi verirken, bir Milletvekili olarak onlara destek olmak yerine hakaret etmek hangi akla ve mantığa sığar anlaşılamamıştır. Sayın Milletvekili Lütfü TÜRKKAN'ın bu büyük camiaya sarf ettiği sözler amacını aşmıştır. Yaptığı yanlışı düzeltmesini ve başta Boks ve Kıck Boks olmak üzere tüm spor camiasından özür dilemesini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU: SAYIN VEKİLDEN ÖZÜR BEKLİYORUZ

Türkiye Kick Boks Federasyonu ise konuyla ilgili "Ülkemiz Sporunun bir parçası olan ve tüm il ve ilçelerimizde onuruyla mücadele eden ülke sporuna hizmet için elinden gelen gayreti ulusal ve uluslararası mücadelelerde gösteren Sporcu, Antrenör ve Hakemlerimiz için Sosyal Medya üzerinden yapılan bir açıklama bizleri oldukça şaşırtmıştır. Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan'ın, Twitter üzerinden yaptığı talihsiz açıklama camiamızı derinden üzmüştür. Horoz dövüşü ile Kick Boks ve Boks Sporunu benzetmesi yaparak talihsiz bir açıklama ile bu ülkenin evlatlarının gönlünü yaralamıştır. Ülkemizde 272.000 lisanlı sporcusu, 5000 e yakın Antrenörü ve 4000 e yakın Hakemi olan büyük bir camia da infial yaratmıştır. Kick Boks Sporu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınan ve branşın ülkemizdeki Temsilcisi Türkiye Kick Boks Federasyonu; Gençlik ve Spor Bakanlığı altında Resmi Spor federasyonları statüsünde bir federasyondur. Ayrıca uluslararası arenada en fazla madalya kazanmış Şanlı Bayrağımızı göndere çektirmiş, İstiklal Marşımızı okutmuş, Milletin her ferdinin rahatça ulaştığı bir Spor dalı olan önemli bir branştır. Ülkemiz genelinde sayıları binleri geçen spor kulüplerinde binlerce insanın geçim kaynağıdır. Sayın Milletvekili Lütfü TÜRKKAN' ın bu büyük camiaya sarf ettiği sözlerin amacını aştığını, yaptığı yanlışı düzeltmesini ve başta Kick Boks ve Boks olmak üzere tüm spor camiasından özür dilemesini talep ediyoruz" şeklinde bir açıklama yayınladı.