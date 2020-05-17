Boksta efsaneler 50'sinden sonra ringe dönüyor
Evander Holyfield ve Mike Tyson'ın peş peşe yayınladıkları 'Geri dönüş' videoları sonrası efsane isimlerin üçüncü kez karşı karşıya gelmeleri söz konusu.
Bir döneme damga vuran efsane boksörler Mike Tyson ve Evander Holyfield, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolarla ringlere geri dönmeye hazır olduklarını göstermişlerdi. 53 yaşındaki Mike Tyson ile 57 yaşındaki Evander Holyfield’ın hala ne kadar formda olduklarını gösteren videolar sonrası ikili arasında 23 sene sonra yeni bir maç olup olmayacağı konuşulmaya başlanmıştı.
Evander Holyfield, Mike Tyson ile üçüncü kez karşı karşıya geleceği maçın müjdesini verdi. ‘The 3 Point Conversation’ adlı programda konuşan Evander Holyfield, “Mike Tyson’ın menajeri ve benim menajerim sürekli temas halinde… Üçüncü bir maç için görüşmeler sürüyor. Henüz tam bir anlaşma sağlanamadı ancak anlaşmaya yakın olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.
Daha önce Mike Tyson’ı iki kez mağlup eden Evander Holyfield, “Çevremdeki insanlar yeniden karşılaşmamızı çok istiyor. İkimiz de ringlere dönebileceğimizi gösterdik” ifadelerini kullandı.
KULAĞINI ISIRMIŞTI
İki efsane boksör arasında 1997 yılının Haziran ayında yapılan maç çok konuşulmuştu. Mike Tyson, Evander Holyfield’in kulağını ısırmıştı. Bütün dünyanın konuştuğu bu olay sonrası Mike Tyson, diskalifiye edilmişti. 3 milyon dolar para cezasına çarptırılan Mike Tyson’ın lisansı da askıya alınmıştı.
Video Haberler
- Kadın sanatçılardan şiddetten korunma kılavuzu
- İstanbul'da dehşet! Mahallede terör estirdiler
- Gergin anlar! Başkan Seçer iddialara tek tek yanıt verdi
- 65 yaş üstü Kadıköy'de denize girdi, yürüyüş yaptı
- Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
- 'Mafya babası' tiplemesi sosyal medyada olay oldu
- 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti
- Polise dil döktü, ceza yemekten kurtuldular
- Saatin değiştiğini duyunca büyük şaşkınlık yaşadı
- Maltepe'de kargaların saldırısı hastanelik etti