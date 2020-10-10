Bolu Dağı tüneli kapanıyor

TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli Ankara istikameti çalışmalar nedeniyle 1 ay süreyle kapatılıyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2020 Cumartesi, 21:59
Bolu Dağı tüneli kapanıyor
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Karayollarından yapılan duyuruya göre 12 Ekim tarihinden itibaren TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler ise Otoyola Abant kavşağından giriş yapacaklar.


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