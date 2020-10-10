Bolu Dağı tüneli kapanıyor

10 Ekim 2020 Cumartesi, 21:59

Karayollarından yapılan duyuruya göre 12 Ekim tarihinden itibaren TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler ise Otoyola Abant kavşağından giriş yapacaklar.